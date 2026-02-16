Colombia inició la vacunación escalonada contra el dengue: se han aplicado 700 mil dosis

SALUD

El Ministerio de Salud confirmó que Colombia comenzó con la introducción escalonada de la vacuna contra el dengue en el esquema nacional de inmunización, priorizando territorios con alta endemicidad y focalizando la aplicación en niñas y niños de 9 años.

La medida empezó a implementarse el pasado 14 de febrero y responde a la alta carga de la enfermedad en el país.

Más información ROHI IPS denuncia una presunta red de extorsión en Famisanar EPS

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que esta estrategia busca reducir hospitalizaciones y muertes asociadas al virus.

“Con la introducción de la vacuna contra el dengue estamos reforzando la protección de la vida. Es una decisión basada en evidencia para reducir hospitalizaciones y muertes, empezando por los territorios y las niñas y niños más afectados. Colombia avanza en modernizar su esquema de vacunación y en consolidar la prevención como eje de la salud pública”, señaló el jefe de la cartera de Salud.

La vacuna tetravalente Qdenga, protege contra los cuatro serotipos del virus (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4) y presenta una eficacia entre el 60 % y el 97 %, con mayor protección en personas que han tenido dengue previamente.

En esta primera fase, la población priorizada incluye:

Niñas y niños de 9 años o que cursen cuarto grado en 2026 en municipios priorizados.

Vacunadores de la red pública y privada en esas zonas.

Equipos de Enfermedades Transmitidas por Vectores.

Con esta decisión, Colombia se convierte en el cuarto país de América del Sur en avanzar en la introducción escalonada de la vacuna contra el dengue y fortalece su esquema nacional de inmunización, que actualmente cuenta con 24 vacunas y cuatro inmunoglobulinas para proteger contra más de 30 enfermedades.