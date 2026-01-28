Alarma mundial por el virus Nipah: expertos descartan riesgo inmediato para Colombia

Alerta en India por el virus Nipah: ¿Podría llegar a Colombia? Síntomas y recomendaciones

SALUD

El virus Nipah, es una infección zoonótica de alta letalidad, ha encendido las alertas sanitarias internacionales tras nuevos brotes registrados en el sudeste asiático. Aunque su tasa de mortalidad puede alcanzar hasta el 69 %, expertos en salud pública aseguran que en Colombia no existen, por ahora, razones para generar alarma.

En diálogo con Caracol Radio, el médico epidemiólogo Manuel Tiberio Ayala, magíster en Salud Pública de la Universidad Javeriana, explicó que se trata de un virus poco conocido en América Latina y cuyo origen se concentra en Asia.

“El virus Nipah es claramente un virus desconocido para nosotros. Viene de Asia y sus reservorios naturales son los murciélagos y también los cerdos. Su paso a los humanos se considera una zoonosis”, señaló el especialista.

Le puede interesar: INVIMA alerta por comercialización ilegal de gotas oftálmicas REBRIGHT en Colombia

De acuerdo con Ayala, la transmisión inicial ocurre principalmente por vía alimentaria, aunque también se ha documentado el contagio de persona a persona, especialmente en entornos cerrados y sin medidas de protección.

“Se transmite por gotas, igual como lo aprendimos con el COVID-19: a través del estornudo, del habla y del contacto cercano. Por eso el uso de tapabocas y elementos de protección personal sigue siendo muy importante”, explicó.

Los brotes en humanos han sido raros y se han registrado principalmente en Malasia y Singapur, en la década de los noventa, así como en 2018 y 2025. Pese a su gravedad, el epidemiólogo indicó que el virus no reúne las condiciones para generar una pandemia.

“Tiene una letalidad alta, pero no consistente para producir una pandemia. Los virus con una letalidad tan elevada rara vez llegan a tener un comportamiento pandémico como el que vimos con el COVID-19”, afirmó.

Uno de los mayores riesgos del virus Nipah es su impacto en el sistema nervioso central. Según el experto, la infección puede causar encefalitis viral y dejar secuelas neurológicas severas en quienes sobreviven.

“Es un virus que causa inflamación del cerebro y genera déficits neurológicos importantes. Es una enfermedad que produce alteraciones graves en el sistema nervioso central”, advirtió.

¿Que riesgo representa para Colombia?

En cuanto a Colombia, Ayala confirmó que no se han reportado casos asociados a este virus, aunque aclaró que se trata de un evento de notificación obligatoria ante las autoridades sanitarias.

“Puede que llegue al país por la movilidad internacional, es probable que se dé esa transmisión, pero en este momento no hay ninguna razón para generar alarma en Colombia”, sostuvo.

El especialista insistió en la importancia de la detección temprana, el aislamiento y la consulta médica oportuna, especialmente en personas con antecedentes de viaje a Asia.

“Si una persona tiene síntomas como fiebre o dolor de cabeza, lo mejor es permanecer aislado, evitar aglomeraciones y consultar rápidamente. La vigilancia epidemiológica y el control de viajeros siguen siendo fundamentales”, concluyó.