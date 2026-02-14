Listas 3 mil dosis de vacunas para proteger a recién nacidos de virus respiratorio en Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció la llegada al país de 3.800 dosis del anticuerpo monoclonal nirsevima. Una tecnología para la protección de recién nacidos frente al virus sincitial respiratorio, uno de los principales causantes de infecciones respiratorias graves en los primeros meses de vida.

“Con esto, la ciudad se convierte en la primera ciudad del mundo en adoptar plenamente de manera autónoma una estrategia híbrida de inmunización contra el VSR y en adquirir esta tecnología con recursos propios, siendo hoy un referente en la innovación programática de las estrategias contra este virus”, dijo Galán.

Este biológico será distribuido desde el centro de acopio de la entidad hacia los centros de acopio de las cuatro Subredes Integradas de Atención en Salud ESE y la EPS Compensar. Estas, a su vez, las entregarán a las IPS que atienden partos y cuentan con servicio de vacunación.

“Con la llegada del nirsevimab, Bogotá da un paso clave en la protección temprana de la primera infancia. Como Distrito, reafirmamos nuestro compromiso por la gente, con estrategias innovadoras que buscan reducir el riesgo de hospitalizaciones y complicaciones respiratorias. Así protegemos a los recién nacidos desde su primerrespiro”, agregó Gerson Bermont, secretario de Salud.

¿Cómo funciona la vacuna?

El nirsevimab es un anticuerpo monoclonal que, a diferencia de las vacunas, que estimulan el sistema inmunológico para que el cuerpo produzca sus propios anticuerpos, ya contiene los anticuerpos formados, lo que permite brindar protección inmediata al recién nacido.

La aplicación de la vacuna está dirigida a recién nacidos entre las semanas 33 y 35 de gestación que no cumplan criterios de riesgo para recibir palivizumab, así como a recién nacidos desde la semana 36 cuyas madres no accedieron a la vacunación.

También se priorizarán casos especiales, independientemente del antecedente vacunal materno, como hijos de madres con inmunosupresión o enfermedades que afecten la respuesta inmune, recién nacidos y lactantes menores de seis meses sometidos a bypass cardiopulmonar o exanguinotransfusión.

La administración de la vacuna se realizará de acuerdo con los criterios definidos en el lineamiento distrital, los cuales pueden ser verificados por el personal médico, especialistas o el equipo de enfermería desde el mismo servicio de vacunación.