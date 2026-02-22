Por fin entregaron la intersección de Galicia en Pereira; una obra que busca reducir accidentes

Pereira

Después de meses de retraso y múltiples dificultades de movilidad, el Ministerio del Transporte entregó la nueva intersección de Galicia. La obra, que conecta sectores estratégicos entre Cerritos y la capital risaraldense, busca reducir riesgos viales y mejorar la seguridad de quienes transitan por esta zona.

Durante la entrega, la ministra de Transporte María Fernanda Rojas destacó que la intervención no solo reorganiza el flujo vehicular, sino que apunta principalmente a proteger vidas debido a que es una zona con alta accidentalidad.

El proyecto que hace parte del programa Vías del Samán y que fue ejecutado mediante un convenio entre el Invías y Findeter, incluye un paso a desnivel que articula las glorietas del sector Las Cascadas (entrada 4) y Galicia, además de pasos peatonales y ciclorrutas.

“Esta no es solo una obra de concreto. Es una solución que organiza el tránsito, disminuye puntos críticos y brinda mayor seguridad a quienes transitan diariamente por este corredor. La infraestructura tiene sentido cuando protege vidas”, afirmó la ministra.

Según cifras oficiales, la obra impacta directamente a cerca de 32.000 habitantes y mejora la movilidad de más de 11.000 vehículos que se desplazan diariamente por este corredor que da acceso a Pereira para los ciudadanos que provienen del Norte del Valle, el occidente de Risaralda e incluso desde el departamento del Chocó.

Inversión del proyecto

La inversión de la nueva intersección de Galicia superó los $82.000 millones y, de acuerdo con el balance entregado, generó más de 900 empleos durante su ejecución. Además, incluyó acciones ambientales como la siembra de 665 árboles en el área de influencia.

Con la intersección ya habilitada, las autoridades esperan que disminuyan los puntos de riesgo y que se optimice la movilidad en esta conexión clave entre Pereira y el sector de Cerritos.

