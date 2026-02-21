Proyecto de ley contra la ablación en Colombia, está en riesgo por falta de sesiones en el Congreso

Pereira

Hasta el próximo 16 de marzo el Congreso de la República no está sesionando, ya que en el último año legislativo las actividades inician una semana después de las elecciones al Congreso. Esta pausa busca que los actuales congresistas tengan tiempo para participar en campaña.

Caracol Radio conversó con la representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo, quien manifestó su preocupación por que tiene dos proyectos de ley a punto de archivarse por falta de trámite. La congresista espera que, una vez se reanuden las sesiones, estas iniciativas sean priorizadas en la agenda legislativa.

“El último año de los congresistas tenemos derecho, los que se quieran reelegir, a hacer campaña. En este momento no tenemos sesiones en el Congreso, las sesiones vuelven el 16 de marzo, pero las elecciones son el 8 de marzo. Tiempo libre para quienes están haciendo la campaña para que puedan conseguir su reelección. Es el diseño institucional, eso lo deberíamos cambiar también. Quisiéramos sacar adelante, cuando volvamos a sesiones el 16 de marzo, por lo menos dos proyectos de ley que tenemos en el tintero”, afirmó Giraldo.

Uno de ellos es el de la erradicación de la mutilación genital, es decir de la ablación que se presenta, sobre todo al occidente de Risaralda en las comunidades indígenas.

“El de la erradicación de la mutilación genital femenina, es un proyecto que nunca había estado en el Congreso, yo no quisiera irme del Congreso sin sacarlo adelante. Tiene arraigo en Risaralda, lo hicimos por solicitud de las mujeres de la comunidad Emberá, donde suceden estas prácticas. Entonces definitivamente sí queremos también hacerle un llamado al Senado de la República. Nos faltan dos debates, yo sé que hay mucho consenso, pero solamente se trata de agendarlo para sacarlo adelante”, agregó la representante.

Señaló la congresista que la manera de ayudar para que este proyecto de ley sea priorizado es escribir a la Comisión Primera del Senado solicitando su estudio.

Lea también: Alertan por barreras en atención a niños con cáncer en Risaralda pese a red fortalecida