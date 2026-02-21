Gustavo Puerta: “Siempre he estado con la ilusión y es mi sueño de niño poder jugar un Mundial”

Gustavo puerta y su sueño de jugar el mundial / Foto: Redes sociales del jugador

Gustavo Puerta, de 22 años, ha disputado 21 partidos en la Segunda División de España con el Racing de Santander. En ese periodo ha marcado tres goles, ha entregado una asistencia y ha recibido diez tarjetas amarillas, cifras que respaldan su protagonismo en el equipo cántabro.

El mediocampista vallecaucano mantiene intacto el sueño que comparten muchos futbolistas jóvenes: disputar un Mundial con su respectiva selección. Sin embargo, es consciente de que aún restan 109 días y que deberá sostener su nivel para ser tenido en cuenta por el técnico Néstor Lorenzo.

En entrevista con AS Colombia, el jugador dialogó con el periodista Felipe Molina y abordó distintos temas sobre su presente, su preparación y su ilusión mundialista.

Sobre su actualidad en el club español, afirmó: “Estoy muy contento por el momento que vivo en España. Estoy feliz, trabajando de la mejor manera y con la ilusión de ascender este año. Si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, lo podemos lograr”.

Puerta también destacó la importancia del trabajo adicional fuera de los entrenamientos: “Es fundamental tener ayudas extra. Esa es la diferencia si quieres llegar a la élite. Trabajo con el fisioterapeuta, el kinesiólogo y ahora con un chef. Quiero mantener esas rutinas para prepararme de la mejor manera y estar en el Mundial, que es mi sueño”.

Sobre su actuación ante Nueva Zelanda y los elogios de Lorenzo, expresó: “Fue una felicidad enorme. Esperé mucho ese momento y cuando llegó lo aproveché. Ojalá pueda seguir aportándole a la Selección”.

En cuanto a su deseo de jugar el mundial expreso que seria cumplirle el sueño a su niño interior: “Siempre he estado con la ilusión y es mi sueño de niño de poder jugar un Mundial. Es cierto que he venido haciendo las cosas bien, en la pasada convocatoria pude debutar y pude hacer las cosas de la mejor manera, pero esto es día tras día, partido tras partido, debo seguir jugando y después miraremos la decisión del profe. Voy a seguir trabajando con las mismas ganas, actitud y humildad, sé que si sigo así llegará ese llamado”.