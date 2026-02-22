Hable con elPrograma

22 feb 2026 Actualizado 19:47

EE.UU. alerta a sus ciudadanos no salir a la calle en varios estados de México por violencia

La escalada de violencia en México se da luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación .

Violencia en México tras la muerte de alias 'El Mencho'. Fotos: Getty Images y EFE.

La embajada de Estados Unidos en México emitió este domingo una alerta para que sus ciudadanos no salgan a la calle en Jalisco (oeste), así como en otros cinco estados del país, debido a la ola de violencia desatada tras la muerte en operativo federal del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

“Debido a operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos, los ciudadanos de EE.UU. deben quedarse en casa en los lugares mencionados hasta un próximo aviso”, señaló la embajada estadounidense en un mensaje en redes sociales.

Noticia en desarrollo...

Este es el panorama en Jalisco, luego de la muerte de alias ‘El Mecho’:

