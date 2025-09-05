Lista de partidos que se jugarán en México por el Mundial 2026: ¿Cuánto vale ir desde Colombia?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 genera una gran expectativa a pocos meses para su inicio, ya que se trata de la primera edición que se celebrará en tres países diferentes, uno de ellos es México. Además, contará con la participación de 48 selecciones que obtienen su cupo por medio de los procesos de clasificación correspondientes a cada confederación afiliada a la FIFA.

El país azteca volverá a ser anfitrión de este certamen tras las ediciones de 1970 y 1986. Sin embargo, compartirá ese honor con Canadá y Estados Unidos. Por otra parte, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara son las tres sedes escogidas por la FIFA para el desarrollo de los partidos.

Si bien una gran parte del Mundial se celebrará en Estados Unidos, incluyendo la final que se jugará el 19 de julio, el partido inaugural tendrá lugar en México; más exactamente, en el Estadio Azteca del Distrito Federal. Además, hay otros doce que se desarrollarán en las otras sedes dentro del país.

Fechas de los partidos del Mundial 2026 que se celebrarán en México

De acuerdo al calendario de la FIFA, el primer partido del Mundial 2026 será el 11 de junio. Allí, México enfrentará a uno de sus rivales en el grupo A, el cual se conocerá tras el sorteo que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en territorio estadounidense.

Ese mismo día, se desarrollará el otro encuentro de este cuadrangular en el Estadio Akron de Guadalajara. A partir de allí, los demás compromisos de la Copa del Mundo en territorio azteca se jugarán de la siguiente manera:

14 de junio de 2026: partido por el grupo F en Monterrey

18 de junio de 2026: México jugará por el grupo A en Guadalajara

20 de junio de 2026: partido por el grupo F en Monterrey

24 de junio de 2026: México jugará por el grupo F en Ciudad de México

26 de junio de 2026: partido por el grupo H en Guadalajara

5 de julio de 2026: partido por los octavos de final en Ciudad de México.

¿Cuánto vale viajar a alguno de las sedes del Mundial 2026 en México?

Caracol Radio realizó un sondeo sobre los precios de los vuelos para viajar a las tres sedes del Mundial 2026 en México. Por ejemplo, un vuelo ida y vuelta con rumbo a Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara está entre los 1.200.000 y 2.000.000 pesos. Sin embargo, el precio puede variar dependiendo de las escalas y del tiempo en que una persona se quede en territorio azteca.

Según cifras de la Organización Mundial de Turismo, México es el séptimo país que más turistas recibe en el mundo con un promedio de 45 millones de viajeros al año.