🔴EN VIVO Crystal Palace vs. Wolverhampton: Duelo colombiano en la Premier League

La jornada 28 de la Premier League tendrá un atractivo especial con el enfrentamiento entre Crystal Palace y Wolverhampton Wanderers, un partido que marcará un nuevo duelo colombiano en Inglaterra.

Por el lado del equipo londinense, Daniel Muñoz será inicialista en el lateral derecho, en un conjunto que actualmente ocupa la casilla 14 con 32 puntos y que busca sumar para alejarse definitivamente de la zona de descenso. Sin embargo, no podrá contar con Jefferson Lerma, quien continúa fuera por lesión.

En la vereda contraria, Yerson Mosquera será titular en la defensa de unos Wolves que viven un momento crítico. El equipo marcha último con apenas 10 unidades y necesita con urgencia un triunfo que le permita mantener viva la ilusión de salir del fondo de la tabla.

El compromiso promete intensidad y tensión, con dos equipos necesitados y con protagonismo colombiano en el terreno de juego.

