DT de Palmeiras agradece por el “dolor de cabeza” que le genera Arias

Una nueva historia comenzó para Jhon Arias en Brasil en donde jugó su primer partido con el Palmeiras. El colombiano regresó a Suramérica luego de un corto paso por la Premier League en donde tuvo que vivir el duro presente del Wolverhampton, último de la Liga de Inglaterra.

Pero ahora todo es diferente. Está en uno de los equipos más poderosos del continente y su entrenador contó con él en el encuentro ante Capivariano en el que entró al minuto 78. Solo unos minutos bastaron para que mostrara su talento.

Arias entró por Allan y provocó el penal que dio lugar al tercer gol, convertido por Andreas Pereira en el tiempo añadido. Al final, el partido terminó 4-0 a favor del Verdäo en el campeonato Paulista. Después del juego, Abel Ferreira, entrenador del Palmeiras, elogió al atacante.

¿Qué dijo Abel Ferreira de Jhon Arias?

El técnico de Palmeiras se refirió al colombiano al final del encuentro ante el Capivariano. El DT indicó que tenerlo es un “dolor de cabeza” porque lo pone en un problema para definir la nómina inicialista por tener tantos jugadores talentosos.

“Primero, quiero agradecer a la presidenta (Leila Pereira) por fichar a una jugador de este nivel, eso es lo más importante para mí. Ya he dicho que no juego con 11 jugadores, sino con los 23 que tenemos, además del apoyo de los jugadores que salieron de la cantera”, dijo.

Y añadió, “es un jugador que nos ayudará, ya vieron cómo provocó el penal. Es un dolor de cabeza, eso es lo que quiero, que tenga esa calidad. Puede jugar por dentro, sí, pero tenemos a Mauricio y al propio López, que pueden jugar de delanteros”.

También habló de donde lo podría poner pensando en los otros jugadores con los que cuenta, “lo fichamos pensando en la banda, pero vimos que puede jugar muy bien arriba en una situación como esta, donde Palmeiras está ganando. Son buenas opciones, estoy agradecido de tener a estos jugadores a mi disposición”.

¿Quién más elogió a Jhon Arias?

No solo Ferreira tuvo palabras hacia Jhon Arias, también su compañero Vitor Roque, “Arias es una verdadera estrella, un jugador así ayudará mucho al equipo. Solo tuvo unos pocos minutos hoy, y ya provocó un penalti. La afición puede esperar que traiga mucha alegría”.

El próximo encuentro del Palmeiras será justamente ante el Fluminense, equipo en donde Arias hizo historia y es ídolo. El encuentro será por el Brasileirao el miércoles 25 de febrero a las 7:30 p.m.