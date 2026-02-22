Sebastián Villa y Santiago Arias protagonizaron tenso cruce en la liga Argentina

El duelo entre Independiente Rivadavia e Independiente de Avellaneda dejó emociones, goles y un picante cruce entre colombianos. El equipo mendocino se impuso 3-2 en la sexta fecha del Torneo Apertura argentino, en un compromiso que tuvo como protagonistas a Sebastián Villa y Santiago Arias.

Villa, capitán y titular en la ‘Lepra’, abrió el camino para su equipo al minuto 17 con una brillante acción individual por el costado izquierdo que terminó en un centro preciso para Alejo Osella, quien marcó el 1-0. La respuesta no tardó en llegar y, al 48, fue Arias quien se destacó con una asistencia milimétrica para Gabriel Ávalos, que definió con una espectacular pirueta para igualar el marcador.

El momento más caliente del encuentro llegó al 57, cuando con el resultado parcialmente 2-1 a favor del visitante se dio un fuerte encontronazo entre los dos colombianos. En medio de una disputa por el balón, Villa empujó a Arias luego de un cruce verbal y físico que elevó la tensión por algunos segundos. Aunque la situación no pasó a mayores, el ambiente quedó cargado en un partido ya de por sí intenso.

Finalmente, Independiente Rivadavia se quedó con la victoria 3-2 en un duelo vibrante que tuvo sabor colombiano tanto en el juego como en la polémica.