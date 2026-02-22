El ingrediente clave que debe tener el alimento de su mascota: ¿Lo encuentra en Colombia?

En Colombia, más del 67 % de los hogares convive con al menos una mascota, según el DANE, y el gasto en productos para perros y gatos se ha duplicado en la última década. Esta tendencia ha impulsado la búsqueda de alimentos más completos, funcionales y enfocados en la salud integral de los animales de compañía.

Expertos en nutrición animal coinciden en que una alimentación adecuada puede fortalecer el sistema inmune, mejorar la digestión y prevenir diversas enfermedades. Pero, ¿qué componentes son realmente fundamentales en un alimento funcional para mascotas?

¿Qué debe tener el alimento de su mascota para prevenir enfermedades?

Vitamina A:

De acuerdo con National Institutes of Health, la vitamina A es un micronutriente esencial para el desarrollo y mantenimiento de una buena salud en perros y gatos. Contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico, protege la salud visual y favorece el buen estado de la piel y el pelaje.

Fibra funcional:

La fibra funcional cumple un papel determinante en la digestión. No solo facilita un tránsito intestinal regular, sino que también favorece la absorción de nutrientes y contribuye al equilibrio de la microbiota intestinal. Una microbiota sana mejora la respuesta inmune y reduce problemas digestivos frecuentes como estreñimiento, diarreas o intolerancias alimentarias.

Betaglucanos:

Los betaglucanos son compuestos bioactivos reconocidos por su capacidad de estimular el sistema inmunológico. Actúan fortaleciendo las defensas naturales del cuerpo y aumentando la resistencia frente a agentes infecciosos. Además, ayudan a mejorar la estructura de las vellosidades intestinales, lo que optimiza la absorción de nutrientes presentes en la dieta diaria.

Prebióticos:

Los prebióticos son ingredientes que nutren las bacterias benéficas del intestino. Su presencia en el alimento ayuda a mantener una flora intestinal equilibrada, mejora la tolerancia digestiva y puede reducir la aparición de alergias alimentarias. También potencian el efecto de los probióticos y fortalecen la respuesta inmune desde el sistema digestivo.

Ingrediente clave y poco conocido que tiene todos estos componentes: ¿Lo venden en Colombia?

Un ingrediente que reúne estos componentes es el micelio seco, derivado del hongo Aspergillus niger. De acuerdo con la compañía biotecnológica Sucroal, este microorganismo es utilizado en procesos de fermentación para transformar azúcares en ácido cítrico. Una vez finalizada esta etapa, el hongo se filtra y se seca, convirtiéndose en un polvo con alto valor nutricional.

Además, Sucroal indica que, la evolución en la alimentación animal refleja una mayor conciencia sobre el bienestar integral de perros y gatos, por lo que, este ingrediente sí se encuentra en Colombia, y este se puede encontrar en diferentes subproductos; solamente tiene que revisar bien, los componentes.

Elegir alimentos con ingredientes funcionales puede marcar la diferencia en su calidad y expectativa de vida, por lo que ellos, también lo manejan. Asimismo, explican que, el micelio seco contiene proteína, vitamina A, fibra funcional, quitina, betaglucanos y propiedades prebióticas, como se había mencionado anteriormente.