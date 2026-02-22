Hobby Dogging, la nueva moda en Europa en la que personas pasean “perros invisibles”

En medio del auge de los therian, personas que se autoperciben como animales, una práctica que lleva meses en Alemania, ha tomado fuerza como una nueva tendencia viral que ha generado opiniones divididas; pues se trata de personas caminando libremente por un parque en Berlín con una correa firme, deteniéndose para dar órdenes y mirando hacia el suelo con atención, pero con una diferencia clave: no hay ningún perro al otro lado de la cuerda.

Esta práctica, denominada Hobby Dogging, se ha consolidado como un fenómeno viral en las plataformas digitales, trasladando la simulación de tener una mascota al espacio urbano cotidiano.

¿Qué es el Hobby Dogging y cómo funciona?

El Hobby Dogging está inspirado directamente en el Hobby Horsing, una disciplina donde los participantes compiten saltando obstáculos sobre caballos de madera. En esta nueva versión, los practicantes utilizan correas y arneses reales, los cuales son reforzados con alambre para generar una apariencia de tensión, creando la ilusión óptica de que un animal invisible está tirando del otro extremo.

Quienes se suman a esta tendencia no se limitan a caminar; recrean la rutina completa de un paseo real. Esto incluye detenerse para que el “animal fantasma” haga sus necesidades, simular la recogida de desechos con bolsas plásticas y dar órdenes de entrenamiento en voz alta ante la mirada atónita de los demás.

Aunque el fenómeno surgió en octubre de 2025, se ha vuelto popular en los últimos días gracias a la tendencia de los therian; de hecho, en los últimos videos publicados sobre hobby dogging, se puede ver a los participantes disfrazados de animales.

Las 3 razones detrás de los “animales fantasma”

Aunque para muchos ver a alguien interactuar con un animal inexistente genera sorpresa o incomodidad, los practicantes sostienen que la actividad tiene fundamentos sólidos relacionados con el bienestar.

Salud mental y compañía: Personas que enfrentan soledad o ansiedad social utilizan este hábito como una excusa para salir de casa y relacionarse con otros. Les permite disfrutar de los beneficios psicológicos de un paseo sin asumir el compromiso permanente ni la responsabilidad económica que implica un ser vivo. Combate al sedentarismo: Al simular el paseo, los individuos recorren distancias considerables que de otra manera no caminarían, convirtiendo el ejercicio físico en una actividad lúdica y diferente. Sustitución responsable: Para muchos amantes de los animales que no pueden tener un perro real por limitaciones económicas o normativas de vivienda, esta representación simbólica funciona como una vía de escape emocional necesaria.

Un fenómeno que divide opiniones

Como toda tendencia viral, el Hobby Dogging no está exento de críticas. Mientras sus defensores lo ven como una herramienta de bienestar y ejercicio, en otros videos se han registrado comentarios opositores a esta conducta; incluso algunos la relacionan con el fenómeno de los therian.

No obstante, este tipo de tendencias que han surgido en los últimos meses dejan en evidencia que las personas han encontrado todo tipo de formas para vincularse con el entorno urbano sin miedo a ningún tabú.