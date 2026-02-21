Alimentos que efectivamente le ayudarán a bajar la tensión, según cardiólogos

La Organización Panamericana de la Salud señala que la presión arterial elevada afecta a millones de personas y es uno de los mayores detonantes de afecciones cardíacas.

Según la Clínica Mayo, entidad especializada en la práctica clínica, la educación y la investigación, “la presión arterial alta sobrecarga el corazón”, por lo que, con el paso del tiempo, puede que el músculo cardíaco se debilite o se vuelva rígido.

Existen ciertos alimentos que pueden apoyar el equilibrio de la presión sanguínea. Sin embargo, antes de incorporarlos a la rutina diaria, es indispensable consultar con un profesional de la salud.

5 alimentos que le ayudarán a bajar la tensión

Avena

Su fibra viscosa forma una especie de textura suave en el sistema digestivo que colabora en la regulación de grasas circulantes. De acuerdo con cardiólogos de la Clínica Mayo, al mejorar el entorno interno de los vasos sanguíneos, se favorece una circulación más armoniosa.

Banano

El doctor Aurelio Rojas, especializado en cardiología, indica que, aporta un equilibrio mineral, además de ser una fuente de potasio. Por lo que, facilita que el volumen de líquido en la sangre no se eleve innecesariamente, contribuyendo a valores más estables.

Remolacha

Sus compuestos naturales se transforman en el organismo en elementos que promueven una mejor amplitud vascular, por lo que, ligeramente, ayuda a las vías por donde circula la sangre; se facilita un tránsito más libre y estable.

Espinaca

Contiene una combinación natural de minerales que favorecen la estabilidad del flujo sanguíneo. Sus componentes ayudan a que las paredes de las arterias se mantengan flexibles, permitiendo que la sangre circule con menor resistencia y evitando picos en la presión.

Ajo

Posee sustancias activas que estimulan la relajación natural de los conductos sanguíneos. Como la remolacha, este también permite que la sangre avance con mayor fluidez y reduce la tensión ejercida sobre las paredes arteriales.

Síntomas que alertan problemas en la tensión

Las alteraciones en la presión sanguínea pueden notarse cuando el cuerpo envía señales poco habituales. Si los valores se elevan demasiado, pueden surgir molestias en la cabeza, sensación de pulsaciones intensas, vista nublada o agotamiento sin causa clara; aunque en muchas personas no hay aviso evidente.

Cuando los niveles descienden en exceso, es frecuente sentir inestabilidad al ponerse de pie, falta de fuerza, confusión momentánea o incluso pérdida breve del conocimiento. Estos cambios indican que el flujo sanguíneo no está siendo el adecuado.

Mantener cifras altas durante mucho tiempo resulta riesgoso porque el empuje constante dentro de las arterias las va deteriorando. Con el tiempo, esto puede afectar órganos esenciales y favorecer eventos graves, por lo que es clave vigilarla y adoptar cuidados preventivos.