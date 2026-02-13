Bogotá ofrece 900 cupos GRATIS para esterilizar perros y gatos: requisitos y fechas

Imagen de referencia, foto Getty images y logo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)

La Alcaldía de Bogotá habilitó 900 nuevos cupos gratuitos para la esterilización de perros y gatos en la ciudad. Las jornadas se realizarán entre el 16 y el 20 de febrero en el punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en Engativá.

La estrategia es liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y hace parte del programa ‘Corta a tiempo; Esteriliza’, dirigido principalmente a animales de compañía de hogares en estratos 1, 2 y 3, así como a perros y gatos en condición de calle.

La entidad recordó que la esterilización mejora la calidad de vida de los animales, previene enfermedades como infecciones uterinas y tumores mamarios, y contribuye al control poblacional en la ciudad.

Le puede interesar: Oferta laboral en Bogotá: hay más de 600 vacantes que no piden experiencia, ¿cómo aplicar?

¿Dónde y cómo acceder a la jornada de esterilización gratuita en Bogotá?

Las cirugías se realizarán en la Unidad de Cuidado Animal, en la carrera 106 A # 67-02, barrio El Muelle, localidad de Engativá.

El turno es obligatorio y debe solicitarse previamente a través de los canales habilitados:

Página web : https:https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos

: https:https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos SuperCADES : Manitas, Suba y Américas (presentando copia de cédula y recibo público de estrato 1, 2 o 3).

: Manitas, Suba y Américas (presentando copia de cédula y recibo público de estrato 1, 2 o 3). Línea telefónica : 6477117

: 6477117 Sede administrativa del IDPYBA: Carrera 10 No. 26-51, Torre Sur, Piso 5, Edificio Residencias Tequendama.

El Instituto reiteró que el servicio es completamente gratuito y que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero durante el proceso de agendamiento o la jornada.

También le puede interesar: Jóvenes con Oportunidades abrió inscripciones: quiénes pueden acceder y cómo postularse

¿Qué requisitos necesitan los animales para acceder a la jornada gratuita de vacunación en Bogotá?

Estar en buen estado de salud.

Tener entre 4 meses y 8 años de edad.

Cumplir con ayuno previo: 8 horas para sólidos y 3 horas para líquidos.

En el caso de hembras, no deben estar en celo ni en gestación.

Lo que debe llevar el día de la cita

El responsable del animal debe ser mayor de edad y presentar el turno asignado, fotocopia de la cédula y copia de un recibo público de estrato 1, 2 o 3 (no mayor a tres meses).

Para los perros es obligatorio presentar el carné de vacunación vigente (con máximo un año de expedición), donde conste especialmente la vacuna contra moquillo aplicada al menos 10 días antes del procedimiento. Sin este requisito no se permitirá el ingreso a la zona de esterilización.

Los caninos deben asistir con collar y traílla, y usar bozal si son de manejo especial o nerviosos.

Los gatos deben transportarse en guacal. También se recomienda llevar collar isabelino para el postoperatorio y una cobija, ya que tras la cirugía pueden presentar sensación de frío.

Al finalizar el procedimiento, el equipo médico entregará recomendaciones que deben seguirse estrictamente durante la recuperación.

Puede leer: Oferta laboral en Bogotá: hay más de 600 vacantes que no piden experiencia, ¿cómo aplicar?

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: