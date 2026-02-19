¿Quiere adoptar una mascota en Bogotá? Estos son los requisitos para la Feria Huellas
Los interesados en adoptar una mascota deberán llevar documentos, fotos del hogar y elementos de transporte para el animal.
El próximo 22 de febrero, la ciudad de Bogotá vivirá una nueva jornada de adopción responsable de perros y gatos rescatados. La actividad, abierta a toda la ciudadanía, busca que más animales encuentren un hogar definitivo.
La iniciativa es liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), que pondrá a disposición animales rehabilitados y listos para integrarse a una familia.
¿Dónde y a qué hora será la jornada de adopción de mascotas en Bogotá?
La Feria Huellas se realizará en la Biblioteca Virgilio Barco, en el horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
Durante la jornada, los asistentes podrán:
- Conocer a los perros y gatos disponibles.
- Recibir orientación sobre el proceso de adopción.
- Resolver dudas sobre cuidado y bienestar animal.
¿Qué procedencia tienen los animales de la jornada de adopción de mascotas ‘Feria Huellas’ de Bogotá?
Todos los perros y gatos que estarán en la feria fueron rescatados y rehabilitados por el IDPYBA.
La entidad busca fomentar la adopción responsable y sensibilizar a la ciudadanía sobre el compromiso que implica integrar un animal de compañía al entorno familiar.
¿Qué debe tener en cuenta antes de adoptar en la jornada de ‘Feria Huellas’ en Bogotá ?
La entidad menciona que antes de iniciar el proceso de adopción es importante tener esto en consideración:
- La decisión debe ser consciente y aprobada por todos los miembros del hogar.
- Disponer de tiempo para la entrevista y verificación.
- Llevar fotocopia de la cédula y de un recibo de servicio público.
- Presentar fotos o videos del que será el nuevo hogar del animal.
Requisitos según el animal
Para adoptar un perro:
- Llevar pechera y traílla.
- En el caso de perros de manejo especial, también bozal de canasta adecuado.
Para adoptar un gato:
- Llevar guacal o morral especial para su transporte.
Con esta jornada, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal reafirma su compromiso con el bienestar animal e invita a la ciudadanía a abrir su hogar a un perro o gato rescatado.
