20 feb 2026

Bogotá

¿Quiere adoptar una mascota en Bogotá? Estos son los requisitos para la Feria Huellas

Los interesados en adoptar una mascota deberán llevar documentos, fotos del hogar y elementos de transporte para el animal.

Imagen de referencia, fotos Getty images y lodo de el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)

Bogotá

El próximo 22 de febrero, la ciudad de Bogotá vivirá una nueva jornada de adopción responsable de perros y gatos rescatados. La actividad, abierta a toda la ciudadanía, busca que más animales encuentren un hogar definitivo.

La iniciativa es liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), que pondrá a disposición animales rehabilitados y listos para integrarse a una familia.

¿Dónde y a qué hora será la jornada de adopción de mascotas en Bogotá?

La Feria Huellas se realizará en la Biblioteca Virgilio Barco, en el horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Durante la jornada, los asistentes podrán:

  • Conocer a los perros y gatos disponibles.
  • Recibir orientación sobre el proceso de adopción.
  • Resolver dudas sobre cuidado y bienestar animal.

¿Qué procedencia tienen los animales de la jornada de adopción de mascotas ‘Feria Huellas’ de Bogotá?

Todos los perros y gatos que estarán en la feria fueron rescatados y rehabilitados por el IDPYBA.

La entidad busca fomentar la adopción responsable y sensibilizar a la ciudadanía sobre el compromiso que implica integrar un animal de compañía al entorno familiar.

¿Qué debe tener en cuenta antes de adoptar en la jornada de ‘Feria Huellas’ en Bogotá ?

La entidad menciona que antes de iniciar el proceso de adopción es importante tener esto en consideración:

  • La decisión debe ser consciente y aprobada por todos los miembros del hogar.
  • Disponer de tiempo para la entrevista y verificación.
  • Llevar fotocopia de la cédula y de un recibo de servicio público.
  • Presentar fotos o videos del que será el nuevo hogar del animal.

Requisitos según el animal

Para adoptar un perro:

  • Llevar pechera y traílla.
  • En el caso de perros de manejo especial, también bozal de canasta adecuado.

Para adoptar un gato:

  • Llevar guacal o morral especial para su transporte.

Con esta jornada, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal reafirma su compromiso con el bienestar animal e invita a la ciudadanía a abrir su hogar a un perro o gato rescatado.

Compartir