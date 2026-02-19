¿Quiere adoptar una mascota en Bogotá? Estos son los requisitos para la Feria Huellas

Imagen de referencia, fotos Getty images y lodo de el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)

El próximo 22 de febrero, la ciudad de Bogotá vivirá una nueva jornada de adopción responsable de perros y gatos rescatados. La actividad, abierta a toda la ciudadanía, busca que más animales encuentren un hogar definitivo.

La iniciativa es liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), que pondrá a disposición animales rehabilitados y listos para integrarse a una familia.

Le puede interesar: Estos son los subsidios de vivienda disponibles de la Alcaldía de Bogotá en 2026: requisitos y más

¿Dónde y a qué hora será la jornada de adopción de mascotas en Bogotá?

La Feria Huellas se realizará en la Biblioteca Virgilio Barco, en el horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Durante la jornada, los asistentes podrán:

Conocer a los perros y gatos disponibles.

Recibir orientación sobre el proceso de adopción.

Resolver dudas sobre cuidado y bienestar animal.

También le puede interesar: Aplazan ‘Pa’ Gozar y Cantar 2.0’ en El Campín: conozca la nueva fecha y cómo pedir devoluciones

¿Qué procedencia tienen los animales de la jornada de adopción de mascotas ‘Feria Huellas’ de Bogotá?

Todos los perros y gatos que estarán en la feria fueron rescatados y rehabilitados por el IDPYBA.

La entidad busca fomentar la adopción responsable y sensibilizar a la ciudadanía sobre el compromiso que implica integrar un animal de compañía al entorno familiar.

Puede leer: ¿Habrá pago doble de Colombia Mayor en febrero? Prosperidad Social anunció cambio en transferencias

¿Qué debe tener en cuenta antes de adoptar en la jornada de ‘Feria Huellas’ en Bogotá ?

La entidad menciona que antes de iniciar el proceso de adopción es importante tener esto en consideración:

La decisión debe ser consciente y aprobada por todos los miembros del hogar.

por todos los miembros del hogar. Disponer de tiempo para la entrevista y verificación.

para la entrevista y verificación. Llevar fotocopia de la cédula y de un recibo de servicio público.

Presentar fotos o videos del que será el nuevo hogar del animal.

También puede leer: UNAD abre convocatoria para estudiar GRATIS en 2026: ¿Cómo postularse? Requisitos y más

Requisitos según el animal

Para adoptar un perro:

Llevar pechera y traílla.

En el caso de perros de manejo especial, también bozal de canasta adecuado.

Para adoptar un gato:

Llevar guacal o morral especial para su transporte.

Con esta jornada, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal reafirma su compromiso con el bienestar animal e invita a la ciudadanía a abrir su hogar a un perro o gato rescatado.

Lea aquí también: Estos son los subsidios de vivienda disponibles de la Alcaldía de Bogotá en 2026: requisitos y más

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: