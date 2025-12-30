Cuota de administración en conjuntos subiría hasta un 20%, advierte Lonja en el Atlántico

La Lonja de Propiedad Horizontal del Atlántico manifestó su preocupación por los efectos económicos y jurídicos que podría generar el aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional para el año 2026. Aunque el gremio reconoció la importancia de mejorar los ingresos de los trabajadores, advirtió que un incremento por encima de la inflación y la productividad impactaría de manera significativa a sectores como la propiedad horizontal, que no cuentan con altos márgenes de rentabilidad ni apoyos estatales.

Según un análisis realizado por expertos del sector, los contratos de vigilancia privada podrían aumentar entre un 18 % y un 25 %, mientras que los servicios de aseo y conserjería tendrían incrementos entre el 15 % y el 22 %. Como consecuencia, las cuotas de administración de conjuntos residenciales y edificios podrían subir, en promedio, entre un 12 % y un 20 % durante 2026, dependiendo del nivel de dependencia de estos servicios.

El gremio explicó que más del 70 % del valor de estos contratos corresponde a salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, los cuales están directamente indexados al salario mínimo. Este impacto económico sería asumido de forma inmediata por las familias, especialmente de estratos medios, que verían reducido su ingreso disponible en medio de otros aumentos como servicios públicos, impuestos y el costo general de vida.

Ante este panorama, la Lonja de Propiedad Horizontal hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se diseñen políticas públicas, medidas de alivio y proyectos de ley que beneficien al sector, especialmente a los proyectos inmobiliarios de estratos 1, 2 y 3. El gremio reiteró su propuesta de impulsar una iniciativa legislativa que permita mitigar el impacto del aumento salarial y equilibrar la brecha social que afecta al régimen de propiedad horizontal.

“Este aumento desbordado es populista”

El presidente de la junta directiva de Fenalco Atlántico, Rafael Madero, expresó su preocupación frente al reciente aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional, al considerar que supera los criterios técnicos tradicionalmente utilizados para su cálculo. Aunque reconoció la importancia de que los trabajadores cuenten con un ingreso que garantice una adecuada capacidad de compra, advirtió que el incremento podría generar efectos negativos en la economía.

Madero explicó que la metodología técnica establece que el salario mínimo debe ajustarse con base en la inflación y la productividad. Según indicó, con los indicadores económicos de 2025, el aumento debió ser del 6,1 %, pero el Gobierno fijó un incremento cercano al 24 %, es decir, casi cuatro veces más de lo recomendado. “Este aumento desbordado es populista y está pensado en las elecciones de 2026. Es comida de hoy y hambre para mañana”, afirmó el dirigente gremial.

El presidente de Fenalco Atlántico alertó que esta decisión podría traducirse en un aumento del desempleo, mayor informalidad laboral y un desánimo en la inversión, tanto nacional como internacional. No obstante, señaló que espera que estos pronósticos no se cumplan, por el bienestar de la economía y del país en general.