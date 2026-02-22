Audiencias contra Nicolás Petro continuarán esta semana en Barranquilla

El proceso judicial contra el exdiputado Nicolás Petro por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito continúa esta semana en Barranquilla con tres audiencias preparatorias programadas para los días 23, 24 y 26 de febrero.

Estas diligencias hacen parte de la etapa en la que se definen las pruebas que serán admitidas para el juicio y se resuelven recursos de apelación presentados por las partes.

La Audiencia de este lunes iniciará a las 8:30 de la mañana en el Centro de Servicios Judiciales.

En las audiencias pasada, el juez Hugo Carbonó excluyó del proceso los elementos vinculados al fallido principio de oportunidad que intentaron pactar el hijo del presidente Gustavo Petro y la Fiscalía, lo que limita el alcance de algunos argumentos de defensa. Además, el proceso enfrentó suspensiones en diciembre pasado tras la ausencia de la defensa en una de las sesiones, lo que llevó a reprogramar las fechas para febrero.

¿Qué se hará en estas diligencias?

Durante las próximas audiencias, tanto la Fiscalía como la defensa de Petro burgos continuarán debatiendo sobre la admisibilidad de pruebas, lo que incluye material ya presentado en etapas anteriores y posibles nuevos elementos que cada parte considere relevantes de cara al juicio.

Cabe mencionar que este caso comenzó en julio de 2023, cuando el exdiputado Nicolás Petro fue detenido en su residencia del norte de Barranquilla, luego de que la Fiscalía identificara indicios que lo vincularían con la recepción de recursos de origen cuestionable para su beneficio personal.