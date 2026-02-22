Gobernación del Atlántico posesiona a 69 jóvenes en consejos y plataformas de juventud

La Gobernación del Atlántico posesionó a 23 nuevos consejeros departamentales de juventud y a 46 delegados de plataformas municipales, quienes asumirán su labor para el periodo 2026-2027. Los jóvenes tendrán el reto de implementar el Plan Decenal de Juventudes 2025-2035, que busca garantizar políticas sostenibles más allá del gobierno actual.

El acto, liderado por la gerente de Capital Social, Karina Llanos, marcó el inicio formal de la hoja de ruta que integra metas juveniles en el Plan Operativo Anual de Inversiones 2026, permitiendo que los consejeros actúen como veedores del cumplimiento de compromisos en todo el departamento.

Llanos destacó que los líderes juveniles serán responsables de ejecutar cinco rutas de acción prioritarias, incluyendo salud mental, retorno escolar, protección de liderazgos, empleo joven y emprendimiento, con el fin de fortalecer el bienestar y desarrollo integral de la población joven.

Defenderán los intereses de más de 700 mil jóvenes del Atlántico

Los consejeros asumirán la representación de distintos municipios del Atlántico, incluyendo Campo de la Cruz, Candelaria, Galapa, Juan de Acosta, Luruaco, Manatí, Palmar de Varela, Polonuevo, Ponedera, Puerto Colombia, Sabanagrande, Sabanalarga, Santa Lucía, Santo Tomás y Suan.

Los delegados de las plataformas municipales trabajarán de manera articulada con el Consejo Departamental de Juventud, defendiendo los intereses de más de 700 mil jóvenes del Atlántico y asegurando la ejecución de proyectos locales dentro del Plan Decenal.

Entre los objetivos principales del Subsistema Departamental de Juventud están la reducción del desempleo juvenil, disminución de embarazos a temprana edad, incremento de la permanencia escolar y fortalecimiento del bienestar emocional, con especial atención a la prevención del suicidio en todo el territorio del Atlántico.