Barranquilla lidera ventas de vivienda y crece 4,6 veces más que el país

Las ventas de vivienda nueva en Barranquilla registraron en 2025 un crecimiento del 58,39% frente al año anterior, un resultado que supera ampliamente el promedio nacional y ratifica el dinamismo del mercado inmobiliario local. Así lo revela el balance de cierre de año presentado por Camacol Atlántico, que consolida a la ciudad como el principal motor del sector en el departamento.

De acuerdo con las cifras, la ciudad pasó de 6.863 viviendas vendidas en 2024 a 10.870 en 2025. En contraste, a nivel nacional el crecimiento fue del 12,45 %, lo que significa que Barranquilla avanzó 4,6 veces más que el promedio del país en comercialización de vivienda nueva, incluyendo los segmentos VIS, VIP y No VIS.

El comportamiento positivo se reflejó en todos los segmentos del mercado. En vivienda No VIS, las ventas aumentaron de 1.846 unidades en 2024 a 3.208 en 2025, lo que representa un incremento del 73,78 %. En el segmento VIP se pasó de 1.667 a 2.339 unidades (40,31 %), mientras que en VIS el crecimiento fue del 58,90 %, al subir de 3.350 a 5.323 viviendas vendidas.

A nivel nacional, aunque los segmentos VIS y No VIS crecieron 15,56 % y 19,01 %, respectivamente, el VIP registró una caída del 18,41 %, lo que acentúa la diferencia frente al desempeño de la ciudad.

El alcalde Alejandro Char destacó que el resultado está ligado al subsidio distrital ‘Mi Techo Propio’, programa que, según afirmó, ha facilitado el acceso a vivienda propia a miles de familias.

El informe también evidencia una recuperación sostenida del mercado tras la desaceleración observada entre 2022 y 2023. Durante 2024 comenzó el repunte y en 2025 se consolidó la tendencia, en un contexto de mayor confianza de los compradores y reactivación del sector constructor. Actualmente, Barranquilla concentra el 70 % de las ventas de vivienda del Atlántico, reafirmando su papel como principal polo urbano y de desarrollo en el departamento.