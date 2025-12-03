“Nicolás Petro tuvo intención de salir del país”: Fiscal Lucy Laborde tras pedir cárcel en su contra

La Fiscal Lucy Laborde reveló que Nicolás Petro tuvo intención de salir del país antes de su captura en julio del 2023, así lo dio a conocer la delegada del ente investigador en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Laborde reveló que esta intención se conoció tras un informe realizado a los chats de Laura Ojeda y en donde se encontró un chat con su madre el pasado 5 de diciembre del 2022.

Cabe recordar que Nicolás Petro había sido capturado el 29 de julio de 2023 en medio de un operativo en el norte de Barranquilla los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

¿Qué dice el chat?

En medio de la audiencia, la Fiscal Lucy Laborde entregó mayores detalles del chat tras la solicitud de Nicolás Petro para conocer la fecha del mismo.

“El fiscal que quiere hacer la investigación es enemigo de ellos, dos opciones: negociar con ella o salir del país”, esto dice el chat según lo revelado por Laborde.

Fiscalía pide cárcel contra Nicolás Petro

En la audiencia realizada este martes, 2 de diciembre, la Fiscal solicitó que Nicolás Petro sea enviado a una cárcel en Barranquilla por el caso FUCOSO, esto para garantizar su comparecencia.