Alejandro Piedrahita deslumbra en Bulgaria con un gol que ya sueña con el Puskás

El talento colombiano volvió a hacerse notar en Europa. Alejandro Piedrahita, futbolista nacido en Cartago hace 23 años y con pasado en el Deportivo Pereira, fue el gran protagonista en la victoria 1-0 del CSKA Sofía frente al Slavia Sofía por la jornada 22 de la Liga de Bulgaria.

Aunque comenzó el compromiso en el banco de suplentes, el atacante ingresó al minuto 62 y cambió el rumbo del partido. Cuando el reloj marcaba el tramo final del encuentro, el colombiano lideró una acción ofensiva, combinó en pared con un compañero y sorprendió a todos con una espectacular chilena desde el borde del área. El balón se clavó en el ángulo, dejando sin opciones al guardameta rival y desatando la euforia en el estadio.

La acrobática definición no solo significó tres puntos vitales para el CSKA Sofía, que alcanzó las 40 unidades en la tabla, sino que también comenzó a circular con fuerza en redes sociales como candidata al Premio Puskás , galardón que reconoce el mejor gol del año a nivel mundial.

Con este triunfo, el conjunto rojo mantiene la ilusión de acercarse al liderato, actualmente en manos del Levski Sofía, que suma 50 puntos. Mientras tanto, Piedrahita empieza a ganar protagonismo en el fútbol europeo con un tanto que ya es considerado uno de los más espectaculares de la temporada.