Richard Ríos regresa con todo en Portugal, da asistencia ante AVS

Después de su regreso con el Benfica en la Champions League a mitad de semana en el juego ante el Real Madrid en el que ingresó en los últimos 16 minutos, el mediocampista colombiano ratificó su completa recuperación y fue titular en la Liga de Portugal ante el AVS.

El pasado 16 de enero, Ríos sufrió una luxación anterior traumática del hombro derecho por la que tuvo que ser intervenido, aún así su recuperación fue rápida y pudo volver a jugar antes de lo previsto en el equipo que dirige José Mourinho.

En la jornada 23 en Portugal reapareció a nivel local y jugó los noventa minutos de la goleada de su equipo que lo mantiene en el tercer lugar de la tabla de posiciones.

El primer gol fue anotado por Alexander Bah a los 11 minutos de juego cuando los locales tenían pleno dominio del partido y atacaban a su rival por el medio del campo. Era cuestión de que el primer gol apareciera para que llegaran los otros.

¿Cómo fue la asistencia de Richard Ríos?

La asistencia de Richard Ríos llegó en el segundo gol del partido cuando, tras un tiro de esquina, el mediocampista la bajó de cabeza y se la dejó al argentino Enzo Barrenechea, que remató cruzado para aumentar el marcador a su favor.

Al minuto 43 llegó el tercero por medio de Rafa Silva que selló la goleada con su anotación. El segundo tiempo fue trámite para el Benfica que manejó los tiempos y el resultado con inteligencia.

Con este resultado, el equipo de Mourinho sigue en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 55 puntos a cuatro del Porto que es el líder y al que le falta disputar un partido. En la próxima fecha, el Benfica enfrentará al Estoril en partido que se disputará el 27 de febrero a las 3:45 pm, hora colombiana.