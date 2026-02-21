Rebolú llevará el folclor colombiano al Festival de Viña del Mar 2026

Los ritmos afrocéntricos y el sonido del Caribe colombiano serán protagonistas en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, donde la agrupación Rebolú representará a Colombia en la competencia folclórica. El certamen se realizará del 22 al 27 de febrero en el anfiteatro de la Quinta Vergara.

El grupo buscará conquistar la Gaviota de Plata con ‘Los Herederos’, una canción inspirada en el arte, la cultura y la memoria que se transmiten de generación en generación.

“El Festival de Viña del Mar siempre ha sido un referente para cualquier artista latinoamericano. Es un escenario que hemos admirado durante muchos años. Estar allí es la confirmación de que la constancia, la pasión y la autenticidad abren caminos que a veces ni imaginamos”, afirmó Johanna Castañeda, vocalista del grupo.

La artista explicó que ‘Los Herederos’ es una pieza “cargada de identidad y fuerza”, que exalta las raíces y la herencia cultural que se transmite a las nuevas generaciones.

“Es una canción con un ritmo vibrante, que invita al público a conectarse profundamente con nuestras emociones y nuestras raíces”, agregó.

Más de 15 años llevando el Caribe al mundo

Rebolú está integrado por el compositor y voz líder Ronald Polo, la vocalista Johanna Castañeda, el tamborero Moris Cañate y la baterista Erica Parra. Con más de 15 años de trayectoria ininterrumpida, el proyecto ha centrado su propuesta en proyectar la música folclórica de herencia colombiana a escenarios internacionales.

La agrupación se ha consolidado como referente del movimiento New Colombian Music en Nueva York, ciudad que consideran su hogar adoptivo. En su discografía figuran producciones como ‘Abriendo Caminos’ (2010), ‘Next Stop’ (2015), ‘Tiempos Buenos’ (2020), ‘Mi Herencia (My Heritage)’ (2022) y ‘El Reto’ (2025).

El álbum ‘Mi Herencia’ fue destacado entre los 10 mejores discos nuevos del mundo por la revista Songlines en julio de 2022 e incluido en el Transglobal World Music Chart ese mismo año.

A lo largo de su carrera, Rebolú ha participado en escenarios y festivales como el Lincoln Center, el Montreux Jazz Festival, el Kennedy Center y South by Southwest, entre otros.

Ahora, el grupo se prepara para uno de los retos más importantes de su carrera: representar a Colombia en uno de los festivales más influyentes del mundo hispanohablante y llevar al escenario de Viña la fuerza del Caribe colombiano.