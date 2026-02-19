Shakira y Beéle revolucionan Barranquilla con grabación inspirada en el Carnaval

Las calles del tradicional barrio Abajo, en Barranquilla, se alborotaron cuando comenzó a circular la noticia: la hija querida de la ciudad, Shakira, grabaría un nuevo video musical junto al joven artista Beéle en el museo a cielo abierto del sector.

La expectativa creció rápidamente entre vecinos y curiosos que llegaron hasta la zona para presenciar parte del rodaje. Y no era para menos. Para esta producción, los artistas invitaron a reconocidos hacedores del Carnaval de Barranquilla, lo que deja entrever que la canción estaría inspirada en las sonoridades y la tradición cultural de la ciudad.

En la grabación participaron integrantes de comparsas y agrupaciones como Rumbón Normalista, Son Kalimba, varios grupos de marimondas y el Congo Grande, entre otros. Incluso, el actual Rey Momo del Carnaval 2026, Adolfo Maury, fue invitado a sumarse a la producción, reforzando el sello festivo y autóctono que tendrá el proyecto audiovisual.

El rodaje no se limita al barrio Abajo. También se contemplan otras locaciones emblemáticas de la capital del Atlántico, entre ellas el centro de eventos Puerta de Oro Centro de Eventos, uno de los escenarios más representativos para grandes producciones en la ciudad.

Colaboración hace parte de un EP

Pero la colaboración no se quedará solo en un video. Según se conoció, este proyecto, que lleva varios meses de preparación, hace parte de un EP conjunto que incluiría al menos cinco canciones interpretadas por Shakira y Beéle. El trabajo musical estaría listo para salir al mercado en abril de este año.

Durante la producción, Beéle compartió en redes sociales un video en el que se le escucha decir: “Estoy listo con mi coletica”, a lo que Shakira responde entre risas: “¿Coletica?”. Un intercambio que refleja la complicidad y buena vibra que hay entre ambos artistas, y que ya tiene a sus seguidores contando los días para conocer lo que promete ser un homenaje moderno al sonido y la esencia de Barranquilla.

Los artistas grabaron el video a pocas horas de participar en el premio Lo Nuestro en donde Beéle tiene ocho nominaciones, entre ellas Artista del Año y Canción Urbana del Año por "La Plena".

Por su parte, Shakira tiene seis nominaciones, entre las que se destacan Artista del Año y Tour del Año por Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.