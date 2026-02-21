Ya se reportaron las primeras personas desplazadas de Remedios por combates entre ilegales

Remedios- Antioquia

Caracol Radio ha conocido que se han desplazado los primeros campesinos por culpa de la violencia que imponen los grupos ilegales Clan del Golfo y la guerrilla del ELN en el municipio de Remedios, Nordeste de Antioquia.

Por ahora, las personas que decidieron abandonar sus casas, enseres, animales y su vida habitan la vereda Tamar Bajo. Son alrededor de 30 personas las que aprovecharon que los combates cesaron para salir huyendo por seguridad de sus familias. Al parecer, en la vereda quedó una cifra similar de campesinos. Las víctimas de la violencia salieron hacia el corregimiento de Santa Isabel de Yondó, donde esperan recibir ayuda humanitaria, ya que llevaban varios días confinados y sin alimentos.

Reacción de las autoridades

Desde la gobernación de Antioquia, el secretario de seguridad, el general retirado Luis Eduardo Martínez, confirmó el desplazamiento de campesinos y manifestó que están a la espera de realizar un consejo de seguridad para analizar estrategias de atención y apoyo a estas comunidades.

“Ya la Dirección de Derechos Humanos de la Gobernación tomó contacto con la secretaria de Gobierno para brindar las atenciones que en materia humanitaria se requieren y ya desde la Gobernación de Antioquia hemos convocado a nuestro ejército para que haga presencia y solucione la situación de orden público que allí se presenta. Pero de todas maneras hemos convocado a un consejo de seguridad para desde allí diseñar y establecer cuáles van a ser las estrategias que vamos a llevar a cabo con el fin de garantizar la seguridad a la población de este sector rural del municipio de Remedios”, manifestó el funcionario de la gobernación.

La gobernación con la alcaldía de Yondó está articulando las acciones, reportó el señor Martínez. Mientras que las comunidades solicitan que no las dejen solas con el problema generado por los ilegales.