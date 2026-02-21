Comandante de FFMM entregó detalles de operaciones en las que se incautaron 16 toneladas de cocaína

El comandante de las Fuerzas Militares entregó detalles de los tres eventos operacionales que permitieron la incautación de 16.856 kilogramos de clorhidrato de cocaína en desarrollo de la Operación Orión, resultado que ya había sido anunciado por el presidente Gustavo Petro.

“Este es un trabajo realizado dentro de la estrategia contra el narcotráfico, específicamente lo que corresponde a la Operación Orión”, explicó el alto oficial, al señalar que se trata de una operación multinacional liderada por la Armada Nacional con apoyo de países de Centroamérica, Norteamérica, Suramérica, Europa y Asia.

El comandante precisó que el resultado se logró gracias a inteligencia conjunta con México, Francia y El Salvador. “Es un trabajo de inteligencia realizado con tres países, pero son tres eventos diferentes”, afirmó.

Según detalló, el primer evento dejó la incautación de 6.016 kilos de clorhidrato de cocaína con información suministrada por autoridades mexicanas, lo que permitió además la captura de seis ciudadanos de ese país. En un segundo caso se incautaron 4.240 kilos del alcaloide, sin capturas.

El tercer evento permitió la incautación de 6.600 kilogramos de cocaína y la captura de 10 personas: cuatro colombianos, un ecuatoriano, tres nicaragüenses y dos panameños.

“Para un total de 16.856 kilos de clorhidrato de cocaína que claramente se neutralizan para que no circulen dentro de toda esta red de narcotráfico”, indicó el comandante.

El oficial agregó que la Operación Orión se desarrolla con países del Caribe, el Atlántico y el Pacífico, y destacó la articulación con Perú, Ecuador y Brasil. “Esta semana se han presentado algunos eventos operacionales como el que se presentó en Brasil, donde se logra la incautación de un gran número de kilos de marihuana”, concluyó.