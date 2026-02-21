“A ‘Mordisco’ le hemos neutralizado 122 integrantes”: comandante de las Fuerzas Militares

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo López, entregó un balance de las operaciones contra las disidencias Farc en varias regiones del país, y aseguró que alias ‘Iván Mordisco’ sigue siendo el principal objetivo de la ofensiva militar.

El alto oficial confirmó operaciones recientes contra estructuras al mando de alias ‘Calarcá’ en el Catatumbo, Meta y Caquetá.

“Viene avanzando en esos departamentos donde claramente Calarcá y la estructura del GAO-r del Estado Mayor Central viene delinquiendo. Hoy se logró la neutralización muy importante de tres sujetos con un número importante también de fusiles, de municiones en el Catatumbo contra la estructura 33”, señaló.

Agregó que las operaciones continúan en Meta y Caquetá con base en inteligencia militar.

“En lo que corresponde a los departamentos del Meta y Caquetá se viene trabajando también en algunas operaciones con inteligencia; claramente estamos desarrollando operaciones contra este GAO residual”.

Frente a la percepción de que se combate menos a las disidencias de ‘Calarcá’ que a las de ‘Mordisco’, el comandante fue enfático:

“Porque claramente Mordisco es el objetivo principal. Con Mordisco venimos desarrollando unas operaciones focalizadas en los departamentos del Valle, Cauca, Nariño, Guaviare y Amazonas, y esto ha generado unos resultados importantes”.

El general López reveló que en lo corrido de 2025 y 2026 han sido neutralizados 122 integrantes de esa estructura. “A Mordisco hoy le hemos neutralizado 122 integrantes de su estructura principal, y esto es un resultado muy importante que se ha venido haciendo durante el 2025 y el 2026”.

También destacó una operación clave contra ese grupo armado. “La operación más importante contra este cabecilla se hizo el primero de enero contra alias ‘Polo’, que era el encargado de la seguridad y el encargado de la parte logística de este bandido”.