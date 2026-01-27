Bogotanos con ingresos iguales o menores a 1,6 salarios mínimos podrán acceder a crédito de vivienda. Foto: Secretaría de Hábitat.

Bogotá D.C

A través del plan distrital ‘Mi Casa en Bogotá’ , la administración local logró romper brechas históricas en el acceso a vivienda para personas con bajos ingresos. Ahora las familias con un ingreso igual o inferior a 1,6 salarios mensuales podrán acceder a un crédito de vivienda.

6 de cada 10 subsidios se asignan a estas familias

Durante esta alcaldía, seis de cada diez subsidios se han entregado a familia con bajos ingresos. Además, el 64% de los subsidios se han asignado a familias en las que las mujeres son la cabeza del hogar . El 20% a jóvenes entre 18 y 28 años, y cerca del 10% a víctimas del conflicto armado.

“El plan de vivienda de Bogotá es hoy la política social más importante de la ciudad. No solo entrega un techo, ayuda a cerrar brechas de pobreza, conecta a las personas con oportunidades, reduce tiempos de desplazamiento y mejora de forma concreta la calidad de vida de los hogares más vulnerables. La vivienda es la puerta de entrada a una ciudad más justa”, aseguró Vanessa Velasco, secretaria del Hábitat de Bogotá.

Aumento en el tamaño de viviendas subsidiadas

El área promedio de las viviendas sociales dentro del subsidio Oferta Preferente ha crecido de manera sostenida en los últimos cinco años, pasando de 41,8 m² en 2021 a 45,7 m² en 2025.

Asimismo, se ha evitado construir en zonas periféricas y con difícil acceso a servicios como transporte, educación o cultura. En ese sentido, la política de vivienda de Bogotá prioriza soluciones bien diseñadas, integradas al entorno urbano y alineadas con las necesidades reales de las familias.

Viviendas subsidiadas como motor de empleo y bienestar

‘Mi Casa en Bogotá’ tiene una inversión histórica de $1,1 billones de pesos y se ha consolidado como una herramienta clave para reducir la pobreza.

En el último año, el plan de vivienda generó solo en el último año cerca de 59.000 empleos entre directos e indirectos, impactando 34 cadenas productivas de la economía de Bogotá.