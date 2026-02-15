Crédito de vivienda en el FNA: lista de documentos, requisitos, simulador y tasas de interés

Logo del FNA, referencia de vivienda nueva y dinero Colombia. Fotos: Logo del FNA y referencia de vivienda nueva. Fotos: X @FNAahorro / Getty Images

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es una de las entidades que les permite a los colombianos, además de hacer un ahorro voluntario, acceder a créditos de vivienda tanto en UVR como en cuota fija, ¿cuál es la diferencia?

Crédito de Unidad Valor Real (UVR): en esta se refleja el poder adquisitivo con base en la variación del IPC durante el mes calendario, según lo señala el Banco de la República. En UVR la mensualidad varía dependiendo de la inflación, por lo que puede subir o bajar.

Crédito en cuota fija (en pesos): como lo dice su nombre, la cuota permanece fija durante todo el tiempo en el que se pague la vivienda. Esta es ideal para planear financieramente hacia el futuro.

Documentos que pide el FNA para crédito de vivienda

Documentos de la persona:

Formulario de solicitud de crédito diligenciado en su totalidad.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%.

Certificación laboral original, con fecha de expedición no mayor a 60 días, indicando sueldo, cargo, tipo de contrato y antigüedad.

Desprendibles de nómina de los últimos 3 meses.

Certificado de Ingresos y Retenciones del año gravable anterior.

Extractos bancarios de los últimos tres meses.

Declaración de renta del último año gravable.

Documentos de la vivienda nueva o usada:

Certificado de Tradición y Libertad no mayor a 30 días.

Fotocopia de la cédula del vendedor.

Promesa de compraventa firmada.

Impuesto predial del año vigente.

Reglamento de propiedad horizontal en caso de que sea un conjunto o edificio.

Certificación bancaria del beneficiario del giro.

¿Qué requisitos pide el FNA para acceder a un crédito de vivienda?

Estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro.

Cumplir las normas vigentes en radicación, aprobación y desembolso del crédito. Puede ver todo el reglamento en esta URL → https://www.fna.gov.co/vivienda/credito-por-cesantias/Documents/Reglamento%20Cr%c3%a9dito%20y%20Leasing%20Habitacional%20V15.pdf

Si tiene cesantías acumuladas, deben estar libres de embargo o pignoraciones externas.

Si presenta una solicitud conjunta con otra persona, ambos deben cumplir los requisitos del FNA.

Debe autorizar de forma expresa y escrita al FNA para consultar y reportar el comportamiento crediticio a las centrales de información que la entidad consulte. Esto también deben hacerlo codeudores y avalistas.

Tasas de interés en el FNA para vivienda

¿Es posible cambiar un crédito en UVR a en pesos?

Todo dependerá del contrato que se firmó con la entidad financiera. No es usual, pero algunos bancos permiten realizar ese cambio.

Simulador de crédito del FNA en cuota fija y en UVR: así puede usarlo

Ingrese a la página del FNA y seleccione la opción ‘Ahorros’ → https://www.fna.gov.co/ Allí haga clic en ‘Simulado de crédito de vivienda’. Se le desplegará un formulario donde le piden datos personales, diligéncielo. Tenga en cuenta que deberá elegir para qué es el crédito (Compra de cartera, construcción, mejora, vivienda nueva, vivienda usada, liberación). Si cuenta con subsidio de vivienda, no olvide activarlo. Finalmente seleccione ‘Simular’. Allí le aparecerá toda la información de su crédito por parte del FNA.

