Déficit presupuestal amenaza la búsqueda de 18.882 desaparecidos en la región Caribe

La falta de recursos se ha convertido en uno de los principales obstáculos para avanzar en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en la región Caribe. Así lo advirtió Carmelis Arrieta Suárez, coordinadora de la Regional Norte de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), quien hizo un llamado urgente a los entes territoriales y al sector privado para sumar esfuerzos.

En el Caribe colombiano, la UBPD registra un universo de 18.882 personas desaparecidas, siendo el departamento del Cesar el que concentra el mayor número de casos. En el Atlántico, la cifra asciende a 1.436 personas.

Sarrieta explicó que, aunque se han logrado avances significativos en el territorio, el déficit presupuestal limita la capacidad operativa para ampliar intervenciones forenses, investigaciones y procesos de identificación.

“Los retos son grandes. Aquí va a ser muy importante la colaboración de la Gobernación, la Alcaldía y el sector privado. Todas las manos suman y cuentan”, afirmó.

En el Atlántico se implementa un plan regional de búsqueda que también involucra municipios ribereños del río Magdalena como Sitionuevo, Remolino, El Piñón y Pivijay, con el fin de comprender la dinámica histórica de la desaparición forzada en esta zona estratégica del país.

Intervención en el cementerio Calancala

Uno de los puntos intervenidos ha sido el cementerio de Cementerio Calancala, donde el año pasado fueron recuperados 13 cuerpos. Para este año está prevista la intervención del área de solemnidad, donde, según las investigaciones, habría un número importante de cuerpos no identificados relacionados con el conflicto armado.

Pese a las limitaciones presupuestales, la entidad también ha logrado resultados esperanzadores. En 2025 fue ubicada una persona con vida en Barranquilla, reportada como desaparecida hace aproximadamente 18 años. Se trata de un hombre que llegó siendo niño a la ciudad tras el asesinato de su padre y el desplazamiento forzado de su familia. Sin comunicación durante casi dos décadas, tanto él como sus familiares creían que el otro había muerto.

“Fue un encuentro maravilloso. Siempre hay mucha desesperanza alrededor de la desaparición forzada. Encontrar a alguien con vida también es un milagro”, expresó Sarrieta. Por razones de confidencialidad, la entidad no reveló la identidad del hombre.

La UBPD insistió en que, sin un fortalecimiento financiero y el respaldo de las autoridades locales y regionales, el ritmo de las búsquedas podría verse afectado, en una región que aún carga con miles de historias sin cerrar y familias que siguen esperando respuestas.