Harold Tejada sufrió la etapa reina del UAE Tour y salió del podio en la general: así quedó

Amarga jornada para Harold Tejada en el UAE Tour 2026. Este sábado 21 de febrero se corrió la etapa reina de la competencia y el colombiano no logró mantenerse a la par de los líderes, motivo por el cual terminó saliendo del podio en la clasificación general.

Del Toro gana la sexta etapa

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se impuso en la sexta etapa del Tour de UAE, entre Al Ain Museum y Jebel Hafeet, y se situó al frente de la general.

El mexicano desbancó al italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) en esta etapa reina que acababa en la subida de Jebel Hafeet. Aunque Tiberi partió con el jersey rojo de líder, terminó cuarto a 0:31 del mexicano y por tal razón pasó a quedar a 0:20 en la general, faltando un día de que finalice esta prueba.

La segunda plaza en la sexta etapa fue para el australiano Lucas Plapp (Jayco AlUla) a 0:12 de Del Toro, mientras que el tercero en cruzar la meta fue el austríaco Felix Gall (Decathlon) a 0:21 del primero.

Harold Tejada salió del podio en la general

El colombiano Harold Tejada no pudo pasar de la octava posición este sábado y entró a 0:36 del Del Toro, raazón por la cual pasó a ser cuarto en la general a 1:25 del corredor de UAE. El australiano Luke Plapp ahora ocupa el tercer lugar.

En cuanto a los demás pedalistas nacionales, Sergio Higuita ascendió hasta la casilla 33 y Nairo Quintana se encuentra un escalón por debajo (34°). Finalmente, Juan Sebastián Molano se encuentra 96°.