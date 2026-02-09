6AM W6AM W

SENA y Barranquilla son los que más contrataron previo a ley de garantías: Colombia Compra Eficiente

Imágenes de referencia. Fotos: Getty Images

Cristóbal Padilla, director de Colombia Compra Eficiente, reveló en 6AMW, con Julio Sánchez Cristo, acerca de las contrataciones que hicieron entidades, departamentos, ciudades y municipios previo a la ley de garantías, siendo el SENA y Barranquillas las que más gastaron.

