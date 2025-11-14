Cambios en Nueva EPS: Luis Óscar Gálvez es el nuevo agente interventor

Este viernes, la Directora del DAPRE, Angie Rodríguez, en calidad de Superintendente Nacional de Salud ad hoc, posesionó a Luis Óscar Gálvez,como nuevo agente interventor de Nueva EPS. La decisión se conoce tras la salida de Gloria Polania, de la interventoria de la entidad.

Gálvez se desempeñó desde el mes de marzo de 2025, como agente interventor de Savia Salud, y ha sido cuestinado, ya que en el pasado enfrentó procesos de extinción de dominio, y ha sido señalado por presunto abuso de poder.

Además ha ejercido como interventor de diversos hospitales en Tunja, así como de la red pública de Bogotá.

Los resultados que deja en la administración de Savia Salud, no son buenos, ya que en un reciente informe de balance financiero, se reveló que es la principal EPS, que está altamente endeudada, llegando a superar tres y hasta en siete veces su activo. A esto se suma que tiene un patrimonio de $1,1 billones.

Savia Salud, reportaba pérdidas para el año 2022 de 352 mil millones y en 2025 de 282 mil millones.