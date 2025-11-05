Consejo de Estado negó la primera de tres demandas de pérdida de investidura contra David Racero

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En una audiencia de pérdida de investidura que tuvo una duración cercana a los 40 minutos, el representante David Racero negó haber incurrido en tráfico de influencias por puestos en el SENA, y pidió que no se le decrete la “muerte política”.

Racero es investigado por presuntamente acordar un trasteo de puestos en el SENA regional Cesar, en favor de personas que serían cercanas, además de su tío, por medio de chats y llamadas con el director del SENA, Jorge Londoño.

El congresista aseguró que siempre ha sido respetuoso del sistema judicial, y calificó los hechos de la demanda como improcedentes, afirmando que, a su juicio, se trata de meras suposiciones.

¿Qué pasó con las demandas de pérdida de investidura contra Racero?

El Consejo de Estado negó la primera de tres demandas de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara, David Racero.

Lo preocupante es que invalidan los audios y mensajes de texto diciendo que no pueden aceptarse como pruebas porque no fueron autorizados por los interlocutores o aportados por ellos.

Esa interpretación parece ir en contravía de actuaciones anteriores del propio Consejo de Estado. El abogado demandante Samuel Ortiz apelará la decisión.

