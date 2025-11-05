Consejo de Estado deja en firme investidura de David Racero; aún faltan otras demandas por resolver

JUSTICIA

La Sala Plena de los Contensioso Administrativo del Consejo de Estado, negó una solicitud de pérdida de investidura por presunto tráfico de influencias en contra de David Racero Mayorca, representante del Pacto Histórico.

La acusación presentada por el abogado Samuel Ortíz Macipe, alegaba que el Representante influyó en la adjudicación de contratos en el SENA, en su Regional Cesar, a favor de un familiar, basándose en chats y audios publicados.

La Sala determinó que, con las pruebas válidas, no se pudo demostrar que el Representante invocara su calidad de congresista para influir en un servidor público.

Los audios y capturas de pantalla de WhatsApp, que eran la base de la acusación, fueron excluidos como prueba válida al no cumplir con los requisitos de legalidad y autenticidad exigidos para este tipo de procesos.

En conclusión, al no probarse el elemento central de la causal de pérdida de investidura, la solicitud fue denegada. El Consejo de Estado determinó que las pruebas presentadas no alcanzaron el grado de certeza necesario para sancionar al congresista por tráfico de influencias.

Corte abre investigación formal contra representante del Pacto, David Racero, por caso del fruver

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reunida en sesión ordinaria, abrió una investigación formal contra el representante del Pacto Histórico, David Ricardo Racero Mayorca, por el delito de concusión.

A Racero se le investiga por presuntos malos manejos de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Inicialmente se investigan supuestas consignaciones hechas a las cuentas bancarias de Racero por parte de una de sus asesoras. El representante habría exigido parte de su salario.

De igual manera, Racero Mayorca al parecer impartió órdenes a otro de sus subalternos, para que se apartara de sus deberes funcionales y atendiera un mercado de frutas y verduras, negocio de su familia.

Por su parte, Racero aclaró en un comunicado a la opinión pública que dicho negocio se hizo en el 2020, cuando aún no ocupada el cargo de Congresista.

“Durante aproximadamente seis meses, mi familia y yo tuvimos un pequeño emprendimiento familiar. Diversas circunstancias, relacionadas con la pandemia, mantuvieron los saldos en rojo y obligaron a la liquidación. Esa es la única verdad”, dijo el representante.

El magistrado instructor, César Reyes, viene practicando pruebas y declaraciones, en ese sentido fijará fecha para escuchar a Racero Mayorca en diligencia de indagatoria.