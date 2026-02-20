Jennifer Pedraza radica moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza radicó una moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al advertir que ha tenido una deficiente gestión en la cartera.

A esto se le suma la reciente polémica por las declaraciones del ministro sobre la muerte de Kevin Acosta, el menor que tenía hemofilia y que, según su familia, no recibió su medicamento a tiempo.

En su solicitud, la congresista enumeró varios hechos que, a su juicio, son suficientes para que el ministro abandone su cargo:

Un aumento sostenido de tutelas por la vulneración del derecho fundamental a la salud

por la vulneración del derecho fundamental a la salud Una crisis de acceso y continuidad en la entrega de medicamentos

y continuidad en la entrega de medicamentos Deficiencias en la dirección, seguimiento y control del sistema de salud

en la dirección, seguimiento y control del sistema de salud Manifestaciones públicas del ministro que desconocen la dignidad de las víctimas de fallas en el sistema de salud

La solicitud ya cuenta con más de 729 firmas de ciudadanos que la respaldan y 12 firmas de congresistas, de las 19 que se exigen para proceder con el respectivo debate.

“Es inadmisible un ministro que se ha referido de manera displicente a la crisis de los trabajadores del sistema de salud, diciendo que los ricos también lloran. Un ministro que ha revictimizado a la madre de Kevin Acosta, el menor que falleció hace pocos días por falta de acceso a sus medicamentos para tratar la hemofilia”, dijo Pedraza.

Y agregó que el ministro Jaramillo “antes de mejorar la crisis en el sistema, ha tomado medidas que han creado más barreras”.

Una vez se completen las firmas, se deberá citar un debate público, seguido de la votación y, si hay una mayoría absoluta, el ministro tendría que salir del cargo de forma inmediata.

De hecho, previamente, los candidatos presidenciales David Luna y Juan Carlos Pinzón hicieron este llamado a la oposición a impulsar la moción de censura.