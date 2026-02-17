“A un hemofílico hay que restringirle ese tipo de situaciones”: Ministro sobre muerte de Kevin

El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, visitó el Hospital Regional de Chiquinquirá / Foto: Prensa Hospital de Chiquinquirá.

SALUD

En el Consejo de Ministros de este 16 de febrero, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió públicamente a la muerte del menor de 7 años Kevin Acosta, quien según su familia, pese ser hemofílico habría recibido una mala atención médica luego de un accidente craneoencefálico.

Durante su intervención, el ministro explicó que el menor, quien padecía hemofilia, sufrió un accidente mientras montaba bicicleta.

“Kevin llegó a un hospital público en el Huila, después de un accidente, desafortunado, porque montó en bicicleta (...) A un hemofílico hay que restringirle ese tipo de situaciones”, indicó el jefe de la cartera de Salud en referencia a actividades que impliquen riesgo de trauma.

Según relató, el niño estuvo hospitalizado entre el 7 y el 9 de enero en el Huila y posteriormente fue trasladado en avioneta a Bogotá, donde ingresó al hospital La Misericordia.

“Estamos esperando cuál es el resultado de la autopsia, porque sí tenemos que revisar muy detenidamente qué ha sucedido con el niño”, señaló Jaramillo.

El ministro Jaramillo insistió en que no puede haber negligencia médica ni falta de medicamentos.

“Ningún niño se puede morir por negligencia, ni médica, ni porque le falte un medicamento”, indicó, al tiempo que afirmó que el Gobierno ha girado oportunamente los recursos del régimen subsidiado y contributivo a las EPS.

En ese sentido, dijo Jaramillo que estas situaciones no deben utilizarse para afirmar que el sistema de salud está siendo destruido, pues “el actual gobierno ha realizado la mayor inversión en salud de los últimos años, incluyendo mayores recursos destinados a las EPS”.

Por otro lado, durante su intervención, el funcionario afirmó que las EPS no intervenidas estarían destinando la mayor parte de los recursos a clínicas privadas, alrededor del 80 %, mientras que los hospitales públicos recibirían cerca del 20 %, pese a que es en estos últimos donde se atiende la mayoría de los pacientes.