Fiscalía investiga si hubo alguna responsabilidad penal de la Nueva EPS en la muerte de Kevin Acosta

Caracol Radio conoció en primicia que la Fiscalía General de la Nación adelanta una averiguación para determinar si hubo algún tipo de responsabilidad penal o administrativa de la Nueva EPS en la muerte de Kevin Arley Acosta de 7 años, quien padecía hemofilia.

Un fiscal de la Unidad de Vida se está encargando de recopilar toda la documentación sobre la enfermedad, los medicamentos, las condiciones de salud (historia clínica) y el informe de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sobre el caso para determinar si se cometió un delito o no.

Esta averiguación se adelanta en medio de la conmoción que ha causado en Colombia la muerte del niño de siete años que desde el 14 de diciembre no recibía el medicamento, según reconoció la Nueva EPS, en un comunicado publicado en la tarde de este martes 17 de febrero.

Este caso ha sido priorizado teniendo en cuenta que representa a los menores diagnosticados con enfermedades raras y que los menores son prioridad según el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia.