Independiente Santa Fe, muy cerca de concretar la llegada de un delantero desde la MLS

Independiente Santa Fe estaría muy cerca de concretar el fichaje de un nuevo delantero, un jugador que llegaría procedente de la MLS de los Estados Unidos. El cuadro bogotano aún cuenta con dos plazas disponibles para inscribir jugador.

Según informó Carlos Aléman en La Polémica de Caracol Radio y Radio AS, el atacante que podría sumarse para reforzar al equipo es Jader O’Brian, delantero de 30 años y quien se encuentra en el fútbol estadounidense desde el 2021.

O’Brian tendrían conversaciones muy adelantadas con Independiente Santa Fe y se encontraría únicamente a la espera de presentar exámenes médicos con el vigente campeón de la Superliga.

El delantero nacido en Bolívar regresaría al país procedente del Austin FC, su último equipo en la MLS. En la pasada temporada disputó 35 partidos con el equipo, sin poder convertir goles y aportando una sola asistencia. En total, jugó 71 partidos en su más reciente club, anotó ocho tantos y dio tres asistencias.

Trayectoria de Jader O’Brian

Jader O’Brian comenzó su carrera en el fútbol colombiano en el 2015 con la Universidad Autónoma del Caribe, posterior a ello militó en Tolima, Cúcuta y Águilas Doradas, brillando con este último y abriendo la puerta de la MLS, donde arribó inicialmente en el 2021 al FC Dallas.

¿Se cierra el mercado?

Según informó el mismo Carlos Alemán, Independiente Santa Fe podría dar por cerrado su mercado de pases con el fichaje de Jader O’Brian. El club bogotano pretendió un defensor central hace unos días, posición que ya no reforzaría para lo que resta de semestre para afrontar la Liga y la Copa Libertadores.