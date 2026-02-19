Alfredo Arias tras victoria contra América: “era un partido que iba a mostrar para qué estábamos”

Alfredo Arias dio su balance del triunfo del Junior 2-1 sobre el América, destacando la importancia del resultado, tanto en lo deportivo como en lo emocional para la afición. El técnico recordó unas palabras expresadas en la antesala del partido por David González, quien señaló que el encuentro serviría para medir el verdadero nivel de los equipos.“Como dijo David González previo al partido, era un juego que iba a mostrar para qué estábamos los equipos”.

Además agregó, “cuando yo llegué, todo el mundo me decía que este rival era la ‘bestia negra’. Nosotros les ganamos por Copa allá en el Pascual, aunque perdimos la clasificación por penales; les ganamos en los cuadrangulares y ahora volvimos a ganarles. Eso es muy importante para el hincha”, afirmó Arias, resaltando el peso simbólico de imponerse ante un adversario que históricamente había sido complejo.

Por su parte, el volante Jannenson Sarmiento también habló luego de regresar a una convocatoria y sumar minutos con el equipo. El jugador expresó su satisfacción por volver a competir y aseguró que siempre está preparado para aportar cuando el cuerpo técnico lo disponga.

“Uno se siente feliz. Siempre quiere estar y jugar este tipo de partidos, que son muy lindos de disputar. A medida que pasa el tiempo, quien toma las decisiones es el profe; hoy decidió que estuviera, las ganas siempre van a estar. Este es el Hanenson que yo también quiero ver. Paso a paso iré mostrando mucho más mi fútbol”, concluyó, dejando claro su compromiso y su intención de consolidarse dentro del equipo.