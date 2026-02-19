David González y su molestia con el arbitraje del Junior Vs. América: “Demasiadas cosas para hablar”

David González, director técnico del América de Cali, no ocultó su molestia por el arbitraje de Ferney Trujillo, quien estuvo a cargo del partido en Barranquilla contra Junior, el cual se definió 2-1 a favor de los locales con un gol de penalti de Teófilo Gutiérrez a los 90+12 minutos.

En la rueda de prensa posterior al partido, González se refirió al penalti que le sancionaron a Omar Bertel, con el cual se abrió el marcador, además del tiempo de reposición, el cual fue inicialmente de 6 minutos.

“Nosotros ya tendríamos que haber dejado que el partido terminara en ese 1-1. Demasiadas cosas para hablar con el tema de la reposición, de cuando se sacó el tablero, de cuantos minutos se dijo, de cuantos dijo el central, de cuantos dijo el cuarto y de cuantos dijo el línea, porque me dijeron tres cosas distintas, y ahí es donde uno dice ‘venga ¿Qué pasa acá?’“, comentó inicialmente.

Al respecto, añadió: “Yo incluso me les arrimo y les digo, de muy buena manera, que les daba un consejo y que se pusieran de acuerdo entre ellos, que no dieran informaciones distintas. Muchas cosas para hablar, el primer penal, el de la mano de Omar (Bertel), definitivamente es mano, pero le pega en la mano después de pegarle en el pie, hay árbitros que los pitan y otros que no, como también después de que sacan la reposición, si se pierden 30, 40, un minuto y medio en la reposición, no te lo reponen, hay otros que sí, por eso esas incongruencias son las que terminan haciendo ganar partidos a algunos y haciendo perder partidos a otros”.

América, con un partido menos, se quedó con 10 puntos y al interior del grupo de los ocho. El próximo domingo estará recibiendo a Jaguares en el estadio Pascual Guerrero.