Santa Fe pierde fichaje de última hora de cara a la Copa Libertadores: ¿Qué fue lo que pasó?

Duro golpe para Independiente Santa Fe de cara a la Copa Libertadores 2026. En la mañana de este viernes 13 de febrero, el cuadro capitalino emitió un comunicado anunciando que uno de sus estelares fichajes para esta temporada finalmente no llegará.

La decisión de dar por terminada la vinculación obedece a factores netamente económicos, según se indicó.

Brayan Andrés Ceballos, defensor central de 24 años, no jugará con Independiente Santa Fe en la temporada 2026. Aunque el jugador tenía todo listo para regresar al país de la mano del León, su fichaje se cayó a última hora y deberá permanecer en los Estados Unidos.

“Nos permitimos informar que, una vez acordados los términos y condiciones de pago con el equipo New England Revolution de la MLS por el jugador Brayan Ceballos, hemos recibido la comunicación del club que exige unas garantías bancarias que, infortunadamente hoy no es posible cumplir debido al proceso que adelantamos en la Ley de insolvencia 1116″, se detalle en el comunicado.

Y complementa al final del texto: “Lamentamos no haber podido llegar a un acuerdo, continuaremos junto al cuerpo técnico buscando lo mejor para el equipo previo a su participación en la Conmebol Libertadores”.

Con lo anterior sobre la mesa, el entrenador Pablo Repetto queda con las siguientes opciones en la demarcación de zaguero central: Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Juan Sebastián Quintero (reciente fichaje) e Iván Scarpeta.

Asimismo, se queda a la espera de una posible incorporación de cara a lo que viene, recordando que el equipo bogotano afrontará los torneos locales (ya ganó la Superliga) y a partir del mes de abril comenzará su camino en la fase de grupos de la Libertadores.

