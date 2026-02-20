Horóscopo del profesor Salomón HOY 20 de febrero 2026: Signos de aire, cuidado con lo sentimental

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para el cierre de la primer semana que aplica desde el año nuevo lunar. Para los signos de fuego es su momento ideal, pues reciben nuevas energías y bendiciones para que cumplan sus metras y celebren, mientras que para otros signos es momento de analizar su apartado sentimental y tomar decisiones en pos de su bienestar propio.

El 20 de febrero destaca por ser el número bendecido del año (2+0=2). A los nacidos este día se les considera personas muy dadas a tener pareja y ser muy entregados al prójimo, ya que no les gusta la soledad. Su número es el 8733.

El profesor Salomón le recomienda ponerse canela en polvo dentro de los zapatos para atraer riqueza y abundancia en su vida.

Recomendación del día

Para esta fecha, el color del día es el blanco; el número, 9037; la fruta, guanábana. Finalmente, recuerde que comenzó la luna nueva, así que es momento para enfocar los esfuerzos en salud, dinero y amor.

Finalmente, el profesor Salomón le recomienda contar el dinero que tenga (si tiene poco, conviértalo en escalas más grandes) por millones, ya que de aquí al 28 de febrero es la época del oro, por lo que debe aprovechar las bendiciones económicas que se auguran.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

El signo de fuego está en todo su esplendor durante esta época. Tendrá un grandísimo año que le traiga economía, estabilidad y salud, por lo que debe aprovechar estas bendiciones y no dejarse llevar por el relajo.

Número: 2588

Tauro

Los arcanos le vuelven a insistir en que le ponga mucha atención al amor, porque hay algo que debe fortalecer y/o activar para equilibrar las cosas de su vida. Eso sí, no viva del pasado, sino céntrese en aquello que le aporta en su presente.

Número: 6028

Géminis

Es el momento esencial para romper con las ataduras del pasado. Todo documento, negocio, conflicto o asunto personal que haya dejado para más tarde debe hallar su conclusión para recibir las bendiciones que le esperan. No se quede atrás.

Número: 3970

Cáncer

Tiene que tomar una decisión importante en el apartado sentimental. Hay cosas que usted debe fortalecer o mejorar desde su parte, así que haga un balance de qué es lo que quiere y aspira en este ámbito. La estabilidad no significa felicidad, téngalo en cuenta.

Número: 7428

Leo

Se vienen nuevos proyectos y oportunidades. El sol estará protegiéndole para que siga con firmeza en sus convicciones. Algunos integrantes de este signo tendrán oportunidades de viaje. No se niegue a esta bendición, pues le puede cambiar la forma de ver la vida.

Número: 1960

Virgo

Mantenga la calma, todo saldrá a su debido momento. Aunque las cosas no se estén dando ahora mismo, los arcanos están recomendando que sea paciente, ya que eso le permitirá crecer como persona y celebrar un triunfo próximo.

Número: 0445

Libra

Sepa manejar los ingresos que vendrán. Si ha ayudado económicamente a su familia o amigos, es momento de reflexionar hasta qué punto este apoyo puede limitar su progreso. Busque el equilibrio personal ante todo, y no se deje llevar elogios al altruismo. Usted será querido/a por lo que es, no por las acciones buenas que hace.

Número: 1143

Escorpio

Es momento de que trabaje en los traumas que haya tenido de relaciones pasadas. Usted se muestra fuerte e inquebrantable por fuera, pero por dentro guarda aflicciones, rencor y apego que no le permiten avanzar. Demuestre que su amor propio es mucho mayor y permítase ser la prioridad en su vida.

Número: 0576

Sagitario

Todo lo relacionado a lo laboral será positivo y verá ascensos en este apartado. También tendrá proyectos de inversión que llevan una bendición, así que es momento de arriesgarse.

Número: 1515

Capricornio

El profesor Salomón nota que ha llevado a cabo una buena planeación reciente de sus metas, y eso hará que todo sea mucho más fácil para lo que se viene. Habrá una firma de papeles pronto, así que mantenga el buen trabajo.

Número: 0828

Acuario

El año del caballo de fuego le traerá un cambio en todas las dinámicas que llevaba manejando. Es entonces el momento ideal para que fije las metas que quiere alcanzar durante esta época, ya que no podrá cumplir gran parte de sus objetivos y deberá priorizar aquello que realmente le apasiona y llena.

Número: 5938

Piscis

Ojo con el drama, los arcanos le recomiendan que tome decisiones para su bienestar, más que por un balance positivo para todos. Guarda dentro de sí razones que maquilla en otras excusas que le cuenta a los demás, y eso no hace más que dejarle en una zona de comfort de la que debe salir.

Número: 1590