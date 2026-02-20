Desde España llegan buenas noticias para la Selección Colombia de cara al Mundial 2026. (Photo by Gaston Brito Miserocchi/Getty Images) / Gaston Brito Miserocchi

Buenas noticias para la Selección Colombia de cara al Mundial 2026. Uno de sus habituales convocados se ha recuperado de una lesión y está listo para volver a sumar minutos con su equipo en el campeonato español.

Con lo anterior, Jefferson Lerma es el único de los integrantes del seleccionado nacional que presenta molestias físicas. Buenas noticias para el seleccionador Néstor Lorenzo.

El Cucho Hernández vuelve a la convocatoria del Real Betis

El entrenador Manuel Pellegrini, que compareció ante los periodistas tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva verdiblanca, anunció que tres lesionados de las últimas semanas “van citados” al partido frente al Rayo.

Se trata del español Héctor Bellerín, el argentino Chimy Ávila y el colombiano Cucho Hernández, noticia que “da la opción de tener más jugadores en el banco”. El atacante pereirano jugó por última vez el pasado 10 de enero.

Por el contrario, el técnico santiaguino reiteró que “no hay ninguna fecha determinada” para una posible reaparición del marroquí Sofyan Amrabat e Isco Alarcón, cuyas bajas se ha prolongado ya por casi tres meses desde la acción en la que ambos chocaron, debido a que padecen dolencias “que deben ser llevadas con mucho cuidado”.

Asimismo, Pellegrini no comparte que el Betis haya variado su estilo en los últimos encuentros, ya que él ha “tenido siempre una manera de jugar, con una misma base”, y consideró que su equipo jugó “igual cuando” perdió “con el Atlético en la Copa (0-5) que en la victoria por 0-1” tres días más tarde en el estadio Metropolitano.

El preparador bético sí admitió que aquella fue “una derrota fea”, algo “que le puede pasar a cualquiera”, pero no “fue un drama” porque “la temporada estaba siendo buena” y ahora no cabe “estar en una alegría desbordante” por haber encadenado tres triunfos en LaLiga.

