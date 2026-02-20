Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt: Día, hora y cómo seguir a Luis Díaz en la Bundesliga

Bayern Múnich y el Eintracht Frankfurt se enfrentaran en la jornada 23 de la Bundesliga, el club bávaro está en busca de seguir ampliando su ventaja de ser líder de la Bundesliga.

Nunca antes el Bayern había sumado más de sus 82 goles actuales a estas alturas de una temporada de Bundesliga, por lo que sigue en camino de superar su propio récord liguero de 101 goles establecido en la campaña 1971/72.

Jugar en casa suele ser una ventaja, aunque los únicos puntos que el Bayern ha dejado escapar como local esta temporada han sido en sus últimos cuatro partidos (ganó dos, empato uno y perdio uno).

El Frankfurt por fin volvió a la senda del triunfo en la jornada anterior, superando al Gladbach por 3-0 y poniendo fin a una mala racha de nueve partidos oficiales sin ganar (cuatro empates y cincco derrotas) en la que quedó fuera tanto de la Champions League como de los puestos europeos de la Bundesliga.

Albert Riera no tiene culpa de ello antes de su tercer partido al mando (ganó uno y empato uno ), pero ahora tiene el reto de romper una racha de siete compromisos sin ganar fuera de casa (empato tres y perdio cuatro).

Historial entre ambos equipos

Ambos equipos ya se han enfretado en 109 ocasiones por Bundesliga, 55 victorias han sido por el Bayern, y el Frankfurt ha ganado en 30 ocasiones y han empatado en 24 partidos.

Posible titular del Bayern

Manuel Neuer, Konrad Laimer, Kim Min-Jae, Jonathan Tah, Josip Stanišić, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Luis Díaz, Serge Gnabry, Lennart Karl, Harry Kane.

Posible titular del Eintracht Frankfurt

Kauã Santos, Robin Koch, Aurèle Amenda, Rasmus Kristensen, Nathaniel Brown, Hugo Larsson, Ritsu Doan, Ayoube Amaimouni, Jean Bahoya, Mario Götze, Arnaud Kalimuendo.

¿Cuándo se jugara el partido?

El partido entre ambos equipos se jugara el sábado 21 de febrero a las 9:30 a.m. (hora colombia) en el estadio Allianz Arena