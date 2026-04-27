Es crueldad animal que el código tipifica: Fenavi por incineración de camión con pollos en Jamundí

Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Fenavi, habló en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo sobre el impacto que ha generado el conflicto que se ha registrado en el suroccidente del país en el gremio.

“El sábado, en la vía Caloto, una tractomula que iba saliendo de una granja con huevo, fue interceptada por hombres armados, bajaron a los conductores, atravesaron la tractomula y le prendieron fuego al cabezote, bloqueando todo el transporte por ese lado, que al final la vía Panamericana”, contó.

Además, reveló que a las 6 de la tarde de este domingo, 26 de abril, un camión salió por la vía Jamundí Suárez, y exactamente en el puente de Río Claro bajaron al conductor nuevamente, pero le prendieron fuego al camión que traía 13.000 aves vivas.

“Lamentablemente en los videos que están circulando se escucha a los animales, literalmente morir quemados, vivos. Se trata de un tema de crueldad animal que incluso nuestro código penal lo tipifica, pero la situación en el suroccidente está muy complicada”, dijo.

Incluso, detalló que aunque no es un tema de ahora, en las últimas 48 horas se ha recrudecido la situación.

Finalmente, señaló que después del año 2021 tienen granjas vacías, que, por seguridad, no se han vuelto a utilizar. “Las comunidades afro líderes de la zona han tenido que cerrar las granjas porque no pueden entrar alimento, no pueden sacar el pollo y ni siquiera el gas se los distribuyen para calentar los pollitos recién nacidos”.