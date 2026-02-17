Alerta por presuntas amenazas y cobros ilegales en El Rodadero: piden proteger a la ciudadanía

Santa Marta

El ciudadano Luis Miguel Moisés García afirmó públicamente que su hijo habría sido amenazado tras verse involucrado en un accidente de tránsito. Según su relato, personas armadas, presuntamente vinculadas a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, lo habrían intimidado y exigido el pago de 1.500.000 pesos, bajo la amenaza de ser trasladado fuera del casco urbano.

Frente a los señalamientos, el grupo armado mencionado emitió un comunicado negando su participación en los hechos, por lo que las acusaciones permanecen bajo verificación judicial, en respeto del principio de presunción de inocencia.

Ante este hecho, la alta consejera para la Paz y el Posconflicto de Santa Marta, Jennifer del Toro, advirtió que ninguna organización armada, incluso aquellas en diálogos con el Gobierno, puede ejercer funciones propias del Estado, imponer sanciones, realizar cobros o intimidar a la población civil.

La funcionaria recordó que estas situaciones han sido alertadas previamente mediante la Alerta Temprana 020-25 de la Defensoría del Pueblo, que advierte riesgos para la población en la Sierra Nevada y su área de influencia.

Asimismo, solicita a la Policía, Fiscalía que, de manera inmediata, inicien las investigaciones correspondientes por los hechos denunciados, identifiquen plenamente a los responsables y adelanten las acciones judiciales necesarias para llevarlos ante la justicia.