Caen dos presuntos delincuentes por hurto de una cadena de oro a un turista

En el marco de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, capturan en flagrancia a dos presuntos delincuentes, en el norte de la ciudad.

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La Policía Nacional de Colombia, a través de las patrullas de vigilancia y gracias a la oportuna información de la comunidad, logró la captura de dos presuntos delincuentes por el delito de hurto, mediante la modalidad de raponazo.

Las capturas de ‘El David’ y ‘El Junior’, de 21 y 22 años, se produjeron en horas de la noche en la calle San Andrés, en el barrio Getsemaní. Minutos antes, los sujetos habían halado una cadena de oro a un turista extranjero. El elemento recuperado, avaluado en más de 7 millones de pesos, fue devuelto a la víctima, quien agradeció la oportuna reacción de los uniformados.

A los capturados, se les investiga por su presunta participación en otros casos de hurto en zonas turísticas de la ciudad. Además, entre ambos suman 11 anotaciones judiciales como indiciados por los delitos de hurto, porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales, daño en bien ajeno y tráfico de estupefacientes.

En lo corrido del año se han capturado 2.303 personas por diferentes delitos, entre ellos, 354 por el delito de hurto.