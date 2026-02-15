Fue rescatado ciudadano estadounidense atrapado en la Sierra Nevada de Santa Marta

La gobernadora de Magdalena, Margarita Guerra, confirmó que fue rescatado con éxito el ciudadano estadounidense Clark Andrews Shimeall, quien estaba atrapado en la Sierra Nevada de Santa Marta, mientras presentaba complicaciones de salud.

La embajada estadounidense reportó la situación el 13 de febrero a las autoridades de la zona, lo que llevó a la gobernadora a activar un plan de contingencia para lograr el descenso del ciudadano, quien se encontraba a 3.059 metros sobre el nivel del mar.

La gobernación solicitó apoyo de la UNGRD para la autorización de un helicóptero especializado para la extracción del estadounidense, quien presentaba un grave estado de salud.

El 14 de febrero se activó en el departamento el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) para ejecutar la operación, que se coordinó desde el Puesto de Mando Unificado junto al Ministerio de Salud, la UNGRD, el ejército, la Fuerza Aeroespacial, y la embajada de EE.UU.

En la operación fueron fundamentales las comunidades indígenas, quienes acompañaron al ciudadano y lo trasladaron a un lugar propicio para la extracción.

Finalmente, tras casi 20 horas de operación, se logró rescatar con vida a Clark Andrews Shimeall, quien ya recibe atención especializada en Santa Marta.